Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Non essere troppo presuntuoso, perché proclamando dai tetti che ti vedi in grado di risolvere un problema delicato che colpisce i tuoi cari, puoi essere sopraffatto dagli eventi. Ma la verità è che ci sono giorni come questo in cui le cose si ottengono solo con la forza. Mostra la tua determinazione e afferma il tuo potere. Esternate i vostri risentimenti senza trattenerli o correte il rischio di innescare la terza guerra mondiale in un eccesso di cattivo umore nei confronti di qualcuno che non è da biasimare per nulla.

Toro

Per una volta non date mille svolte alle cose e lasciatevi trasportare dal vostro intuito. Normalmente, hai una visione ampia di ciò che c’è o non deve fare in ogni momento o come reagire a una situazione un po ‘complicata. Oggi incontrerai qualcuno, quindi lascia che il tuo istinto ti guidi, ma per favore vacci piano. Un consiglio prima di saltare, chiedi ai tuoi migliori amici la loro opinione per consigliarti sui passi che stai per intraprendere.

Gemelli

Questo giorno è sotto il segno dell’evasione e della scoperta. Non esitare un attimo e tira avanti Smetti di deprimerti se una persona o un’azienda ti fa avere un momento difficile. Gira pagina e vedrai che tutto andrà meglio. Esci, divertiti e, soprattutto, non prendere troppo a cuore nulla. Se sei single, puoi iniziare una relazione in pochissimo tempo, dopo un primo incontro che può avvenire oggi.

Cancro

Il tuo sesto senso è oggi in piena effervescenza e più attivo che mai, quindi lasciati trasportare dalla tua intuizione con quella persona che hai appena incontrato. Sapete che in molte situazioni, la logica semplice e l’analisi fredda e rigorosa non sono sufficienti. Quindi, quando prendi una decisione, dovresti lasciarti trasportare dalle buone vibrazioni. Può essere un po ‘inquietante, ma ricorda che quando hai lavorato così in passato, i risultati non sono stati tutti negativi.

Leone

Oggi, anche se ti senti un po ‘depresso, dovrai andare avanti. Inoltre, non mancherà l’entusiasmo o l’ottimismo per sviluppare progetti ambiziosi. Ti fiderai di te stesso e del tuo futuro. Ti sentirai orgoglioso perché più di una persona cercherà di emularti e persino superare i propri limiti. Evita di cercare di imporre le tue idee a tutti i costi. Preserva la tua ipersensibilità ed evita di impegnarti in discussioni difficili che possono alimentare le passioni.

Vergine

Impara a relativizzare i tuoi piccoli drammi. A volte potresti non essere consapevole dell’eccessiva importanza che dai a determinati problemi. Prendi le distanze, presta attenzione all’atmosfera fluttuante intorno a te e preparati a fare i profondi aggiustamenti che ti permetteranno di sentirti in armonia con il mondo esterno. Se hai un partner o sei single, la giornata includerà momenti di incertezza o ansia sentimentale. Per calmarsi, è meglio determinare esattamente ciò che si desidera e studiare i modi per raggiungerlo.

Bilancia

Oggi dovrai prendere una decisione che riguarda diverse persone nel tuo ambiente. La cosa migliore sarà votare per alzata di mano e rispettare l’opinione della maggioranza. Inoltre, oggi sentirai un grande bisogno di tenerezza. Se vivete in coppia, non pensate di cercare fuori la felicità che avete già a casa. Se sei single, sorgeranno occasioni interessanti, con un lato inaspettato che ti farà divertire particolarmente.

Scorpione

I sogni e le visioni che hanno riempito i momenti che hai dedicato alla meditazione ti spingeranno ad essere creativo. Avrai voglia di scrivere, dipingere o suonare uno strumento, anche se sai che può volerci molto tempo per dedicarti a queste attività. Durante il giorno, preferirai stare da solo, ma di notte ti sentirai spinto a socializzare con le persone. Ti sentirai più energico che mai, ma ricorda, non essere troppo esigente con il tuo partner, perché oggi troverà difficile seguirti.

Sagittario

Negli ultimi mesi siete cambiati notevolmente. Le vostre letture, i vostri corsi serali o le conferenze a cui avete partecipato hanno aperto strade che io non conoscevo. Avrai bisogno di un po ‘di tempo per assimilare tutte queste nuove conoscenze e accettare il tuo nuovo modo di pensare e di essere. Oggi ti ritrovi un po ‘stanco. Il peso delle abitudini minaccia di farti precipitare nella malinconia, ma è giunto il momento di motivare te e il tuo partner.

Capricorno

Oggi hai uno di quei giorni in cui vuoi attirare l’attenzione. Inoltre, sarai con il bel caricato e scatena le passioni. Ti vestirai con il tuo abito migliore e indosserai il tuo look più sofisticato. Hai sempre avuto il tuo stile, gli altri lo riconoscono e apprezzano il tuo aspetto fisico. Oggi dai una nuova priorità alle tue relazioni romantiche. Qualunque cosa tu faccia, la passione è lo stato d’animo che ti guida. Amore, amore e amore ancora.

Acquario

Oggi ti sentirai felice e di ottimo umore, volendo divertirti e persino cantare. Non preoccuparti, non sei pazzo, sei solo di buon umore. Potresti anche avere accesso a dimensioni dell’esistenza che non hai mai sospettato. Forse sono realtà energetiche, forse un’esperienza di picco o altri stati di coscienza estremamente chiaroveggenti. Non abbiate paura, perché questo vi permetterà di imparare meglio a vivere con la vostra vasta sensibilità.

Pesci

Potresti aver lasciato un periodo di riflessione durante il quale hai condiviso i tuoi sentimenti e hai avuto molte opportunità di valutare i pro e i contro. Continuare a pensare non serve più, è tempo di agire. La tua vita emotiva è oggetto di commenti scomodi da parte di altre persone. Le critiche possono danneggiare la tua autostima e contaminare la tua relazione. Per mantenere la serenità, non ascoltare ciò che viene detto alle tue spalle perché è dovuto alla gelosia.