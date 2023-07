Oroscopo Branko domani 25 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La tua facilità nell’esprimere i tuoi sentimenti contrasta con le riserve ad approfondire il terreno personale della persona che ami. Rallentare. A volte, le differenze non devono essere negative per determinare l’idoneità di un’unione sentimentale. Se l’amore esiste, il resto è accessorio. Condividere le gioie che la vita ti porta ti farà diventare amici che dureranno per sempre. Stai attraversando una fase importante della tua vita che non dimenticherai mai.

Capricorno

Ascoltare quello che dice chi ne sa più di noi, soprattutto gli insegnanti, ti dà sempre qualcosa, anche se è in disaccordo con il contenuto. Intorno a te prolifereranno commenti pessimistici che non dovresti ascoltare. Cerca di stare lontano dai pensieri negativi, perché il tuo spirito può reagire male. Non lasciarti trasportare dal romanticismo quando prendi un’importante decisione economica che verrà presa in considerazione oggi o molto presto. Pensa con la testa.

Acquario

Il tempo che passi con la tua famiglia ti dà molta pace interiore, non commettere l’errore di ridurlo a favore delle tue esigenze lavorative. Cerca altre formule. Devi ricaricare le batterie per le sfide che ti si presentano. Cerca di sfuggire alle malattie e prenditi cura di te stesso a fondo, migliora la tua dieta. Si avvicinano possibilità di ottenere importanti benefici economici, restate vigili per non perdere l’occasione. A casa, tensioni temporanee.

Pesci

Sentirai una grande attrazione per una persona che non ti si addice. Cerca di contenere certi impulsi, che passeranno con un po’ di tempo. Allora sarai molto felice. Se hai dei dubbi su cosa pensi di una questione controversa che mette sottosopra la famiglia, per ora non parlare. Gli sbalzi d’umore del tuo partner ti stanno influenzando molto. Sforzati di minimizzare l’importanza della loro rabbia momentanea e non prenderla sul personale. Attenzione ai luoghi con correnti.