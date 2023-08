Oroscopo Paolo Fox domani 26 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Avrai più fortuna e farai molto meglio se cercherai di mantenere segreti i tuoi progetti, sia materiali che umani, o almeno se cercherai di essere più discreto o prudente. In questi giorni gli influssi planetari non saranno molto positivi e, d’altro canto, ci sono anche molte persone che segretamente ti invidiano.

Vergine

L’ingresso del Sole nel vostro segno vi porterà fortuna e farà avverare molti dei vostri sogni o progetti, o almeno avanzerà in questo senso. Tuttavia, in molti casi tu stesso sei il tuo peggior nemico e invece di aiutare il destino, quando ti apre le porte, agisci nella direzione opposta. Nuove opportunità ti arriveranno.

Bilancia

Non lasciarti trasportare dal nervosismo, dalla tensione o dall’impazienza, perché oggi avrai una giornata incline a ciò. Cerchi di affrontare tutti i problemi in una volta quando, in realtà, quello che dovresti fare ora è aspettare un po’ e comportarti in modo più disinvolto. Oggi avrai la sensazione che il mondo intero sia contro di te.

Scorpione

Questa giornata ti porterà gioie importanti che non ti aspetti. Inizierà con una mattinata difficile o con tante preoccupazioni, ma poi avrà una svolta molto positiva nella ripresa, è una giornata di sorprese ma in meglio, anche se all’inizio sembrerà il contrario. Troverai un aiuto importante