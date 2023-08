Oroscopo Paolo Fox domani 26 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non cercare di coprire tutto in una volta o di andare oltre le tue possibilità, tutto arriverà a tempo debito. Oggi sarà una giornata molto nervosa e impaziente per te, ma non dovresti lasciarti trasportare. Molte volte bisogna agire e buttarsi nell’arena, ma altre volte, come adesso, è molto meglio saper aspettare.

Toro

La magnifica influenza di Giove allontanerà da voi i principali problemi e ostacoli, oppure vi aiuterà a superarli con la vostra caratteristica perseveranza. Anche se adesso le stelle non formano buone configurazioni, però il vostro caso è speciale perché siete protetti e potrete uscire dalle turbolenze.

Gemelli

Stai vivendo un momento di cambiamento, un momento ideale per iniziare una nuova fase della tua vita, un nuovo lavoro o andare a vivere in un posto molto diverso. Un’inquietudine profonda ti attraversa e senti il ​​desiderio di dare un taglio a un passato che non ha più nulla da offrirti, ed è quello che farai in questi giorni.

Cancro

Molte cose ti stanno cambiando e, soprattutto, ti cambieranno in meglio nei prossimi mesi. Senza dubbio, questo ti porterà grande gioia e maggiore sicurezza materiale e umana, ma ti porterà anche più invidia, anche da parte di molti che ritieni tuoi amici, non mostrare troppo la tua felicità.