Oroscopo Branko domani 26 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le stelle non favoriscono la vostra concentrazione mentale, anzi la ostacolano. Non è il momento migliore per colloqui importanti, se puoi, ritardali. Puoi percepire chiari segnali che la tua situazione economica ha buone prospettive e possibilità di miglioramento. Sembra che tu sia sulla strada giusta, abbi pazienza. Esprimere i tuoi sentimenti non è mai stato il tuo forte, ma oggi dovrai fare uno sforzo per comunicare quello che hai dentro. Ti sentirai molto meglio dopo.

Capricorno

Ascoltare attentamente è fondamentale per poter capire e apprendere, e questo è qualcosa che ti costerà molto in questo momento. Fai uno sforzo. Migliorerai le tue possibilità in campo economico. È possibile che appaiano opportunità in questo senso, anche se devi interagire al di fuori del tuo campo. Non ti sarà difficile raggiungere accordi perché il tuo potere contrattuale è molto alto. Saprai mettere da parte l’accessorio e concentrarti su ciò che è davvero decisivo.

Acquario

Prendi le cose con calma, ed evita discussioni e decisioni di natura trascendentale, non sei preparato e potresti fare o dire cose di cui ti pentirai. Due non discuteranno se uno non vuole. In questi momenti vi conviene soprattutto parlare, perché le discussioni non apportano né chiariscono nulla. Non esagerare durante le cene. Ricorrere alla propria attrattiva personale e fisica per ottenere vantaggi è pane per oggi e fame per domani. Devi raggiungere i tuoi obiettivi con lavoro e dedizione.

Pesci

Questa sarà una giornata molto favorevole, soprattutto negli affettuosi. Avrai l’opportunità di far rivivere amicizie che fino ad ora erano rimaste sopite. È molto probabile che in questi giorni la vostra relazione sarà messa a dura prova. Il tuo desiderio di libertà domina il tuo umore e ti metterà sull’orlo della rottura. Pensa due volte. Possiedi un sesto senso che ti permette di cogliere le preoccupazioni degli altri, di cosa hanno bisogno e cosa cercano. Questo ti darà qualche vantaggio oggi.