Ragazzo di 11 anni muore in ospedale dopo essere stato colpito ai genitali in una partita con amici

Durante una partita amichevole nel campo sportivo locale di Lohegaon, un drammatico incidente ha strappato la vita a un giovane appassionato di cricket. Shambhu Kalidas Khandve, conosciuto affettuosamente come Shaurya dai suoi coetanei, è morto in seguito a un incidente sul campo da gioco. Mentre si trovava alla battuta, Shaurya è stato colpito in modo fatale alla regione inguinale da una palla lanciata a velocità elevata.





Le telecamere a circuito chiuso del complesso sportivo hanno catturato il momento tragico. Le immagini mostrano Shaurya mentre, colpito improvvisamente, cade a terra in preda al dolore. I suoi amici hanno reagito con prontezza, trasportandolo immediatamente al più vicino ospedale. Nonostante i tentativi disperati del personale medico di salvargli la vita, il giovane è arrivato in condizioni critiche e non è stato possibile salvarlo.

Le autorità hanno utilizzato le registrazioni del circuito chiuso per analizzare l’accaduto. Una scoperta inquietante è stata che la partita si stava svolgendo senza le protezioni adeguate; nell’attrezzatura mancavano gli essenziali dispositivi di sicurezza che nel cricket sono cruciali per prevenire esiti tragici come questo.

Questo incidente solleva questioni serie sulla sicurezza nei campi sportivi e sull’importanza delle norme di protezione per i giovani atleti. La comunità di Lohegaon è profondamente scossa e il dolore ha unito tutti nel ricordo di un giovane vita spezzata troppo presto. Le autorità hanno promesso di rivedere le regolazioni relative alla sicurezza in ambito sportivo per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.