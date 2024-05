Venezia, tragedia sul ponte di Calatrava: uomo muore improvvisamente mentre lo attraversa

Nel cuore della romantica Venezia, una tragica notizia ha turbato la serenità della città lagunare. Giorgio Serena, un uomo di 57 anni residente a Mogliano Veneto e padre di un giovane figlio, è morto improvvisamente mentre attraversava il Ponte di Calatrava. L’incidente è avvenuto oggi, 6 maggio 2024, intorno alle 12:00, lasciando la comunità e i turisti presenti in stato di shock.





Giorgio Serena stava attraversando il ponte, un luogo molto frequentato sia dai residenti che dai visitatori, quando è stato colpito da un malore improvviso. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del Suem e l’eroico tentativo di alcuni passanti di rianimarlo, purtroppo l’uomo è deceduto sul colpo.

La sua morte ha causato non solo dolore ma anche una notevole interruzione nel flusso quotidiano del traffico pedonale nel cuore turistico di Venezia. Cinque agenti di polizia locale sono intervenuti prontamente, gestendo la situazione e reindirizzando turisti e passanti attraverso percorsi alternativi per alleggerire la congestione e permettere le operazioni di soccorso.

Il Ponte di Calatrava, noto per la sua straordinaria architettura e come punto di riferimento visivo nella città di Venezia, è stato temporaneamente il centro di un’attenzione indesiderata. L’evento ha sollevato questioni sulla sicurezza e il benessere dei passanti, specie in aree di grande affluenza turistica.

Il dolore per la perdita di Giorgio Serena si è diffuso rapidamente tra i conoscenti e i membri della comunità di Mogliano Veneto, molti dei quali hanno espresso il loro cordoglio e incredulità sui social media. La tragica fatalità ha riunito la comunità in un momento di riflessione e lutto.