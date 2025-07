“Non balbettare, rispondi!” – Marco Rizzo incontenibile mette all’angolo la carampana rossa del Tg che ripete come un disco rotto

Durante un intervento nel programma televisivo “4 di sera estate” su Rete4, Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare, ha affrontato temi di grande attualità riguardanti la crisi economica e le tensioni internazionali. Rizzo ha sottolineato la necessità di sostenere la pace in un contesto globale sempre più instabile, affermando che “siamo in forte crisi, gli stessi Stati Uniti sono in crisi”. Ha messo in discussione il futuro del dollaro come moneta di riferimento, suggerendo che le dinamiche economiche globali siano in fase di cambiamento.





Rizzo ha evidenziato il pericolo di un possibile conflitto mondiale, affermando che “dovremmo sperare che Trump vada davvero verso la pace e non verso la guerra”. La sua analisi ha toccato punti sensibili, come la minaccia di un’escalation militare e l’uso di armi nucleari, descrivendo uno scenario catastrofico: “il processo che è in atto si concluda con una guerra mondiale”. Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare per il modo diretto con cui Rizzo ha affrontato argomenti delicati.

Un grande @MarcoRizzoDSP.

Una piccola Tiziana Ferrario, quella che blocca chi le fa una qualsiasi osservazione sgradita.

E incassa l’ennesima figuraccia .#4disera pic.twitter.com/X2pPKw5dnD — Virna (@Virna25marzo) July 9, 2025