Ilary Blasi, in una recente intervista, ha smentito la proposta di matrimonio da parte di Bastian Muller, ma ha rivelato di non escludere un futuro insieme dopo il divorzio

Ilary Blasi è tornata sotto i riflettori, sia per la conduzione di Battiti Live sia per le voci che circolano sulla sua relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco conosciuto dopo la separazione da Francesco Totti. In un’intervista rilasciata a “Chi”, la conduttrice ha affrontato diversi temi, tra cui il gossip che la vedeva prossima alle nozze con Muller. Con chiarezza, ha smentito che ci sia stata una proposta ufficiale, pur lasciando aperta la possibilità di un matrimonio una volta concluso definitivamente il suo precedente legame.





La relazione tra Blasi e Muller sembra aver preso una piega seria, ma la conduttrice ha precisato che il divorzio da Francesco Totti non è ancora stato finalizzato. “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”, ha dichiarato.

Il gossip sulle presunte nozze è stato alimentato da alcune foto scattate mentre la coppia si trovava al lago di Como. In uno degli scatti, Muller sembra porgere un anello alla conduttrice, gesto che ha fatto ipotizzare una proposta di matrimonio. Tuttavia, Blasi ha chiarito che si trattava solo di uno scherzo tra loro: “Stavamo scherzando tra noi. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: ‘Mi devi dire qualcosa?’. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello“. Questo episodio ha dimostrato quanto sia facile fraintendere gesti semplici e trasformarli in notizie sensazionalistiche.

Parlando della sua relazione con Muller, Blasi ha raccontato cosa l’ha colpita inizialmente dell’imprenditore: “La prima cosa che mi ha colpito è che non sapeva chi fossi. Non era nel meccanismo, non si è reso conto di quello che lo aspettava. È un uomo protettivo, romantico“. Queste qualità sembrano aver conquistato la conduttrice, che appare serena e felice al suo fianco.

Oltre alla sua vita sentimentale, Blasi ha anche commentato gli artisti del momento durante la conduzione di Battiti Live. Tra i nomi citati, spicca quello di Achille Lauro, su cui ha espresso un parere personale: “È sexy, ha un suo perché, uno sguardo intrigante“. La conduttrice ha poi parlato delle canzoni che stanno dominando l’estate, mostrando particolare interesse per “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, sigla del programma musicale che conduce. Ha anche menzionato “Oh ma” di Rocco Hunt e Noemi, brani che considera tra i tormentoni più apprezzati.

La separazione da Francesco Totti, annunciata nel 2022, continua a essere un tema centrale nella vita di Ilary Blasi, ma la conduttrice sembra determinata a voltare pagina. La relazione con Bastian Muller, pur essendo sotto l’occhio del pubblico, viene vissuta con discrezione e senza fretta. Il divorzio da Totti rappresenta un passaggio obbligatorio per chiudere un capitolo importante della sua vita e aprirne uno nuovo.

Nonostante le speculazioni e le pressioni mediatiche, Blasi appare sicura delle sue scelte e pronta ad affrontare il futuro con serenità. La sua dichiarazione sull’eventualità di un nuovo matrimonio dimostra una visione positiva e aperta: “Non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia“. Questa affermazione suggerisce che la conduttrice non esclude nulla per il futuro, ma preferisce vivere il presente senza affrettare i tempi.