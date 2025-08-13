Atleta israeliano simula un taglio alla gola agli Europei U20 di atletica





Un episodio controverso ha segnato i Campionati Europei di Atletica U20 a Tampere, in Finlandia. L’atleta israeliano Ido Peretz, impegnato nella staffetta maschile 4×100 metri, è stato al centro di un acceso dibattito dopo aver mimato un gesto che ha generato forti critiche. Prima di iniziare la competizione, Peretz è stato ripreso mentre portava la mano sotto il collo, simulando un taglio alla gola, utilizzando il testimone della gara come se fosse un coltello. Questo comportamento ha sollevato un’ondata di indignazione nel mondo dello sport e sui social media.





Il gesto, interpretato da molti come una grave mancanza di rispetto, è stato giudicato particolarmente inopportuno in un momento storico segnato dal conflitto tra Israele e Palestina. Le tensioni in corso e la crisi umanitaria a Gaza hanno amplificato la portata delle critiche rivolte all’atleta, con numerosi utenti sui social che hanno espresso il loro disappunto. Il giornalista Zohran Mamdani ha condiviso il video su X (precedentemente Twitter), accompagnandolo con parole dure nei confronti di Peretz e della squadra israeliana.

“Il gesto di Peretz è inaccettabile e irrispettoso, soprattutto considerando le vittime del conflitto in corso. È una rappresentazione che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport,” hanno commentato alcuni utenti sotto al post di Mamdani. Il video ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme social, generando richieste per provvedimenti disciplinari nei confronti dell’atleta.

Oltre al gesto controverso, la squadra israeliana ha chiuso la competizione con un risultato deludente, classificandosi ultima nella gara. Questo ha ulteriormente alimentato le critiche, con molti che hanno definito l’episodio una “doppia figuraccia”. L’obiettivo di Peretz, presumibilmente quello di caricarsi prima della competizione, non solo non ha sortito gli effetti desiderati, ma ha anche attirato l’attenzione negativa del pubblico e degli addetti ai lavori.

Nonostante le richieste di squalifica e le pressioni per adottare misure severe, al momento non sono stati presi provvedimenti ufficiali nei confronti di Ido Peretz o della squadra israeliana. La Federazione Europea di Atletica non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto, lasciando aperti interrogativi sul possibile seguito della vicenda.

L’episodio solleva interrogativi più ampi sul comportamento degli atleti durante le competizioni internazionali e sull’importanza di mantenere alti i valori dello sport. In contesti globali come gli Europei U20, ogni gesto assume una valenza simbolica che può influenzare l’opinione pubblica e il messaggio trasmesso dalla manifestazione stessa.

Gli Europei U20 di atletica avrebbero dovuto rappresentare un’occasione per celebrare la competizione sportiva e l’unione tra giovani talenti provenienti da tutta Europa. Tuttavia, il gesto di Peretz ha messo in ombra questi valori, riportando l’attenzione su questioni politiche e sociali che nulla hanno a che fare con lo spirito dell’evento.



