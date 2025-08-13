Ignora l’alt dei carabinieri, ma un palo ferma la sua corsa in moto: muore in ospedale a Marina di Massa





L’uomo, 48 anni, residente a Milano, non si era fermato all’alt di una pattuglia a Forte dei Marmi ed è fuggito sul lungomare. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen a Marina di Massa.

Massa, 13 agosto 2025 – Un uomo di 48 anni, residente a Milano, è morto dopo un grave incidente a Marina di Massa. È successo intorno alle 04:38 di oggi, mercoledì 13 agosto, all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen. L’uomo, alla guida di una moto, non si è fermato all’alt dei Carabinieri a Forte dei Marmi, è fuggito e dopo un inseguimento di circa sei chilometri si è schiantato contro dei pali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 48 anni non si sarebbe fermato all’alt della pattuglia del Radiomobile di Viareggio nei pressi del pontile di Forte dei Marmi, per poi fuggire sul lungomare in direzione nord. La stessa pattuglia che lo stava inseguendo, dopo l’incidente, ha immediatamente eseguito le prime manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Sul luogo sono giunti l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa. Il personale sanitario ha proseguito gli interventi rianimatori, ma nonostante i tentativi non è stato possibile salvare l’uomo. Il motociclista, ancora in arresto cardiaco, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa per un ulteriore tentativo di rianimazione, ma i sanitari hanno constatato il decesso.



