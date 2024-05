Sole come finisce il film 2019: finale spiegazione del drama di Carlo Sironi

Sole come finisce il film, trama e finale

Sole è un film 2019 diretto da Carlo Sironi e presentato nella sezione Orizzonti della 76sima edizione. “Sole” è un film acclamato del 2019, diretto da Carlo Sironi e presentato nella sezione Orizzonti della 76ª edizione del Festival del Cinema. La pellicola si è distinta ottenendo una candidatura ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello, oltre a ricevere riconoscimenti agli European Film Awards. Questo film, con la sua trama intensa e le sue sfumature emotive, esplora temi complessi di famiglia, identità e responsabilità personale, incapsulati in un formato visivo tradizionale 4:3 che accentua la sua intensità narrativa. Come finisce Sole film 2019 di Carlo Sironi ? A seguire, la trama, il finale e la spiegazione.





Sole trama completa

Il protagonista del film, Ermanno, è un giovane uomo la cui vita sembra sospesa tra giochi d’azzardo alle slot machine e piccoli furti. La sua esistenza prende una svolta inaspettata con l’arrivo di Lena, una donna che arriva in Italia con l’intento di vendere il bambino che porta in grembo. Questo incontro segna l’inizio di un viaggio emotivo complesso per entrambi i personaggi. Lena spera di poter iniziare una nuova vita dal ricavato della vendita, mentre Ermanno si trova coinvolto in un piano orchestrato dal suo zio e dalla moglie di quest’ultimo, che non possono avere figli. A Ermanno viene chiesto di fingere di essere il padre della bambina per accelerare il processo di adozione tra parenti.vSole come finisce il film ? A seguire, lo spoiler finale.

Sole finale spiegazione del film di Carlo Sironi

Man mano che la storia si evolve, Sole, la bambina, nasce prematura, creando una situazione complessa che richiede che sia allattata al seno. Questo evento costringe Lena a confrontarsi con il legame crescente con sua figlia, nonostante il suo iniziale rifiuto emotivo. Parallelamente, Ermanno inizia a sviluppare un senso di responsabilità verso Lena e la bambina, comportandosi sempre più come un vero padre, nonostante il suo coinvolgimento sia motivato inizialmente da ragioni economiche. Quando Lena si trasferisce a casa di Ermanno, la dinamica tra i due subisce un ulteriore cambiamento, portando a una notte tumultuosa in cui Lena entra in travaglio.

Finale del Film e Spiegazione

Il climax del film “Sole” si verifica quando Ermanno, in un gesto di maturazione e accettazione del suo nuovo ruolo, accompagna Lena in ospedale dove nasce Sole. Dopo la nascita, i due giovani, attraverso lunghi silenzi e momenti condivisi, iniziano a formare un legame più profondo, superando la freddezza iniziale. Alla fine del film, Ermanno fa una scelta di vita significativa allontanandosi dalle slot machine e trovando un lavoro stabile. Questa trasformazione gli permette di formare, insieme a Lena e Sole, una famiglia non convenzionale ma legata da affetti autentici.

“Sole” di Carlo Sironi è una narrazione potente che esplora la redenzione, l’amore e la possibilità di nuovi inizi attraverso le complessità delle relazioni umane. Il film lascia gli spettatori con una riflessione sulla natura dell’amore e del sacrificio, e sulla capacità di cambiamento interiore di fronte alle responsabilità della vita.