Michele Bravi, svelato l’identità del fidanzato misterioso

Il fidanzato di Michele Bravi è finalmente uscito allo scoperto. Il noto cantante e giudice di Amici ha recentemente fornito dettagli sulla sua relazione, che ormai dura felicemente da due anni, in un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche. Credevo fosse colpa degli altri ma il problema ero io. Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lasciarlo andare“. Bravi si è detto molto sereno e, in precedenti dichiarazioni, ha ammesso di aver trovato l’amore vero dopo tante esperienze negative: “Adesso sto con una persona che non avrei mai pensato potesse interessarmi perché ho riconosciuto l’amore ed è stupendo“.

Nel cuore di Michele Bravi c’è spazio anche per il desiderio di paternità. Recentemente, il cantante ha rivelato la sua riflessione sulla possibilità di avere un figlio con il suo compagno: “Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio, e mi piace“

Michele Bravi e l’ex fidanzato

In una serie di interviste, Michele Bravi ha spesso ricordato il suo ex fidanzato, definendolo il suo “angelo“. Questo compagno lo ha sostenuto durante il momento più difficile della sua vita, quando nel 2019 c’è stato un tragico incidente che ha provocato la morte di una donna e lo ha coinvolto direttamente. “Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino. Lui adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è trasferito all’estero. Questa persona, che posso ritenere la più importante della mia vita, è stata salvifica. Mi ha aiutato a tornare pian piano alla vita, alla realtà. Mi diceva l’opposto di quello che dicevano gli altri. Secondo lui dovevo assorbire questo dolore da solo promettendomi però che mi avrebbe tenuto la mano per tutto il tempo. Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto, senza la sua umanità tante cose non le avrei comprese e risolte. Ho capito di amarlo quando l’ho lasciato andare. Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi“, ha rivelato l’artista a Verissimo nella sua intervista con Silvia Toffanin.