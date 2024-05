Morto Dj Franchino, aveva 71 anni: il decesso in ospedale (da alcune settimane) e i funerali. Chi era

La comunità musicale piange la scomparsa di DJ Franchino, noto vocalist, che ci ha lasciati a 71 anni. L’annuncio del decesso è stato dato sulla sua pagina Facebook ufficiale.





Chi era DJ Franchino

Nato in Sicilia con il nome di Francesco Principato, DJ Franchino è diventato toscano d’adozione. All’età di 18 mesi, la sua famiglia si trasferì da Messina nell’Empolese per motivi di lavoro. È qui che è cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo della musica, suonando in una discoteca, un’esperienza che ha segnato l’inizio di una carriera di grande successo. Negli ultimi anni viveva a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

L’annuncio della scomparsa

Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti hanno annunciato la scomparsa dell’amato Franchino tramite i suoi canali social: “Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio”.

I funerali

I funerali di DJ Franchino si terranno in forma strettamente privata, riservati ai familiari e agli amici più intimi.