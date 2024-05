Audio 2, chi sono e cosa è successo al gruppo musicale creato negli anni ’90: carriera e curiosità

Gli Audio 2 sono un duo musicale che ha segnato il panorama pop italiano degli anni ’90. I fondatori, Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, entrambi nati nel 1961, hanno dato vita al gruppo a Napoli nel 1993. Nonostante il loro debutto, gli Audio 2 hanno ottenuto grande successo grazie alla collaborazione con Mina; nell’album Sorelle Lumiere della leggendaria icona della musica italiana, si trova il brano Neve, scritto proprio dal duo napoletano. Hanno collaborato con Mina anche per altri due pezzi: Sì che non sei tu e Raso. Decisivo è stato l’incontro con Massimo Pani, figlio della celebre cantante, che nel 1993 ha supportato il lancio del duo.

Il loro stile musicale li ha spesso associati a Lucio Battisti, grazie alle somiglianze nelle sonorità e melodie. Rimasero popolari fino ai primi anni 2000, periodo in cui il loro successo iniziò gradualmente a diminuire. Tra i brani più celebri ricordiamo:

Sì che non sei tu – Per una virgola – Alle venti – Raso – Rotola la vita – Non è niente – Non c’è più audio – Specchi riflessi – Io ho te – Mediterranea sei.

Nell’estate del 2017, il duo ha pubblicato il singolo Un’onda del bicchiere, a cui seguirono Libero come un aliante e Mediterranea sei in collaborazione con Tony Esposito. Nel 2019, gli Audio 2 hanno presentato il loro ottavo album 432 Hz, che include il brano Amici per amore realizzato con Ivana Spagna.