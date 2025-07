Anna Tatangelo, in dolce attesa, conquista il pubblico con un look premaman elegante durante il suo Summer Tour, che prosegue fino a settembre in diverse città italiane

Il Summer Tour di Anna Tatangelo è in pieno svolgimento, portando la cantante in diverse città italiane per una serie di concerti che culmineranno con il gran finale previsto il 13 settembre a Oschiri. Oltre alla gioia di esibirsi davanti ai suoi fan, la cantante sta vivendo un momento speciale anche sul piano personale: ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa, definendo questa fase della sua vita come un “nuovo inizio”.





Un mese fa, Anna Tatangelo ha condiviso la notizia della gravidanza attraverso un post sui social, accompagnato dalla frase: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”. L’annuncio ha sorpreso i suoi follower e ha attirato l’attenzione dei media, segnando un momento di grande felicità per l’artista.

La cantante, già madre di un figlio avuto dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio, non ha rivelato pubblicamente il nome del padre del bambino. Tuttavia, indiscrezioni indicano che sarebbe legata sentimentalmente a Giacomo Buttaroni, calciatore e allenatore della Roma City FC. La relazione tra i due sarebbe nata da poco e mantenuta lontana dai riflettori. Nonostante la discrezione della cantante, il fratello di Buttaroni ha confermato la loro storia d’amore. Si vocifera inoltre che il prossimo arrivo in famiglia sarà una femminuccia, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Dopo l’annuncio iniziale della gravidanza, Anna Tatangelo è tornata sui social con nuove foto che mettono in evidenza il pancione. Il primo look premaman che ha sfoggiato era composto da jeans e una camicia oversize, ma le recenti immagini mostrano un cambio di stile verso un outfit più sofisticato. Gli scatti, realizzati durante la “golden hour”, presentano la cantante con un abito lungo color fango, firmato Aniye By.

Lo slip dress, dal costo di 380 euro, si distingue per la sua linea dritta e leggera, arricchita da dettagli come rouches incrociate su gonna e décolleté e una profonda scollatura a V. Per completare il look, Anna Tatangelo ha scelto gioielli dorati: un bracciale rigido, anelli, un girocollo e piccoli orecchini a bottone. Questo outfit elegante sottolinea la femminilità della cantante, che continua a esprimere la sua personalità anche durante la gravidanza.

Il tour estivo di Anna Tatangelo, iniziato il 3 luglio, rappresenta per lei non solo un’opportunità per tornare sul palco e condividere la sua musica con il pubblico, ma anche una celebrazione di questo nuovo capitolo della sua vita. La cantante sta dimostrando come sia possibile conciliare l’attività artistica con la maternità, regalando ai suoi fan momenti emozionanti durante le esibizioni.

Con il gran finale fissato a Oschiri, il Summer Tour di Anna Tatangelo si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi dell’estate italiana. La cantante continua a conquistare il pubblico non solo con la sua voce e le sue canzoni, ma anche con la sua capacità di raccontare storie autentiche e personali attraverso la musica e l’immagine.

Mentre il tour prosegue tappa dopo tappa, cresce l’attesa per ulteriori dettagli sulla gravidanza e sulla nuova fase della vita di Anna Tatangelo. Nel frattempo, i fan possono continuare a seguirla sui social per scoprire i suoi aggiornamenti e ammirare i suoi look sempre curati e raffinati.