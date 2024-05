Sergio Japino, il compagno fedele di Raffaella Carrà: “Un legame quasi familiare”

La storia d’amore tra Raffaella Carrà e Sergio Japino è stata forse la più significativa per la celebre showgirl italiana





Il legame sentimentale tra **Raffaella Carrà** e **Sergio Japino** nacque nel lontano 1981. All’epoca, Japino – regista, autore televisivo e coreografo italiano – era solo un assistente coreografo per la trasmissione ‘Millemilioni’ di Gino Landi. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Japino ha descritto il loro primo incontro come un vero e proprio colpo di fulmine: “Facevo pure il ballerino ma un po’ meno, perché dovevo guardare gli altri e insegnare loro i movimenti. Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”.

Il loro rapporto si interruppe dopo 17 anni, nel 1997, alla vigilia della trasmissione di ‘Furore’, una produzione scritta insieme. **Raffaella** chiarì la situazione dopo che Japino fu visto in compagnia di una corista di ‘Tira e molla’. In una lettera inviata al direttore di **Novella2000**, la Carrà dichiarò: “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perché da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di dividere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”. La lettera fu scritta a seguito della pubblicazione delle foto di **Raffaella** insieme a un dentista romano, una relazione prontamente smentita.

“Siamo legati nell’anima, più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”, disse Sergio Japino a TV **Sorrisi**: un rapporto che durò circa sedici anni e che si trasformò in una salda amicizia. Sul finire degli anni **Novanta**, **Carrà** e **Japino** iniziarono nuove storie sentimentali, ma il loro legame professionale restò intatto. Il duo continuò a brillare nel prime time di **Raiuno** con gli show **Carràmba Che Sopresa** e **Carràmba Che Fortuna**. “L’amore può cambiare, ma non muore”, dichiarò la showgirl a **Il Corriere Della Sera**. Questo sentimento perdurò, poiché **Sergio** rimase accanto a Raffaella fino alla fine, annunciando la sua scomparsa il 5 luglio 2021:

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”