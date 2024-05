Dopo la fine della relazione, lui la pugnala e tenta di incendiare l’abitazione. La donna è in gravi condizioni: in corso una ricerca intensiva dell’uomo

Nella tranquilla località di Mariano Comense, un tragico evento ha sconvolto la comunità locale. Una badante peruviana di 56 anni è stata gravemente ferita a coltellate dal suo convivente, un italiano di 66 anni. L’aggressione è avvenuta nella notte, nell’appartamento di Via Montegrappa dove la coppia risiedeva assieme al nipote della donna.





Secondo le ricostruzioni iniziali, il movente dell’aggressione sarebbe stato il desiderio della donna di terminare la loro relazione. Dopo aver comunicato al convivente la sua decisione e averlo invitato a lasciare l’abitazione, l’uomo ha reagito con violenza estrema, ferendola con un coltello da cucina. La vittima ha subito sei coltellate in aree critiche come il torace, l’ascella e il braccio sinistro. Nonostante la gravità delle ferite, fortunatamente, la sua vita non è attualmente considerata in pericolo.

Il dramma è stato scoperto grazie al pronto intervento del nipote della donna, che, svegliato dalle grida strazianti della zia, ha immediatamente dato l’allarme. Questo gesto tempestivo ha permesso l’intervento rapido delle autorità e dei soccorsi.

Nel tentativo di distruggere le prove e probabilmente di provocare ulteriori danni, l’aggressore ha tentato di dare fuoco all’abitazione prima di fuggire. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo l’incendio prima che potesse diffondersi e causare ulteriori danni o vittime. Dopo l’aggressione, l’uomo è riuscito a fuggire con una borsa contenente 500 euro, sottratta alla vittima, ed è attualmente ricercato dai carabinieri.

La donna è stata prontamente trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata con una prognosi riservata. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e per localizzare il fuggitivo, che è considerato estremamente pericoloso.

Questo episodio di violenza domestica solleva nuovamente preoccupazioni significative riguardo la sicurezza e il supporto disponibile per le vittime di abusi in ambito familiare e sentimentale. L’incidente ha lasciato una comunità in allarme e ha rinnovato l’urgenza di discutere e implementare misure più efficaci per la prevenzione della violenza domestica e il supporto alle sue vittime.

La situazione a Mariano Comense rimane tesa mentre le autorità continuano a cercare l’aggressore, e la comunità cerca di venire a patti con la violenza inaspettata che ha scosso una delle sue famiglie.