Oroscopo Branko domani 26 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

È giunto il momento di affrontare te stesso, le tue stesse verità. Sei in fuga da troppo tempo ma non puoi più rimandare. Se giochi in Borsa, fai attenzione oggi, perché alcuni tuoi calcoli non sono stati per nulla corretti e i risultati potrebbero essere devastanti. Controlla i tuoi conti. Ascoltate i consigli che vi darà una persona anziana, vi sarà molto utile se saprete applicarli correttamente. Nuove porte si aprono nella tua vita.

Vergine

Questo è un momento in cui devi pianificare attentamente cosa dovresti fare e dire, qualsiasi disattenzione può metterti nei guai. Una giornata favorevole alla depressione o al declino dell’umore. Pensa che arriveranno tempi migliori e fuggi da decisioni irreversibili di cui potresti pentirti. Le paure e le insicurezze su una possibile relazione romantica duratura scompaiono gradualmente. Il momento dell’impegno è ormai più vicino.

Bilancia

Riconoscere i propri errori nel momento stesso in cui li si commette è molto importante, ed è anche il primo passo per correggerli ed evitare che si ripetano in futuro. Se ti trovi di fronte a un problema difficile da risolvere, e non sai come affrontarlo, considera questa possibilità: è probabile che tu stesso sia parte determinante dello stesso problema. Se hai in programma un viaggio prendi le precauzioni estreme perché un errore potrebbe causarti grossi problemi. Un piccolo incidente potrebbe essere la causa di tutto.

Scorpione

I dubbi offuscano leggermente l’illusione di un acquisto molto importante. Concentrati sulla loro eliminazione per poter goderti la nuova acquisizione senza ma. Nonostante qualche discussione con il tuo partner, alla fine sarà proprio questo ad aiutarti a superare uno dei problemi che ti preoccupano di più. Lievi problemi respiratori. In questi giorni il compito di studiare o analizzare argomenti che di solito diventano complicati e macchinosi vi sarà particolarmente facile. Cogliere l’attimo.