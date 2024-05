Momento di tensione tra Vissani e Balivo a ‘La volta buona

Un confronto acceso tra tradizione e modernità culinaria accende la puntata, tra ritardi dietro le quinte e imprevisti tecnici ben gestiti.





Durante l’ultima puntata di “La volta buona”, il popolare programma pomeridiano di Rai Uno, la conduttrice Caterina Balivo ha avuto come ospite il celebre chef Gianfranco Vissani. Conosciuto per il suo carattere schietto, Vissani non ha esitato a esprimere il suo disappunto per la lunga attesa dietro le quinte prima di poter entrare in studio. “Pensavo non mi volessi più…” ha commentato ironicamente lo chef, riferendosi al tempo trascorso prima di poter partecipare al programma. In sua difesa, Balivo ha attribuito il ritardo agli autori del programma, spiegando che la precedente intervista si era prolungata oltre il previsto.

Nonostante l’iniziale malumore, la conversazione tra Balivo e Vissani è proseguita, concentrandosi sui momenti salienti della carriera dello chef, con una serie di clip che rievocavano le sue precedenti apparizioni televisive. Tuttavia, un problema tecnico ha interrotto la trasmissione del video, creando un breve momento di confusione in studio. Balivo ha gestito la situazione con professionalità e un pizzico di umorismo, dimostrando la sua abilità nel fronteggiare gli imprevisti dal vivo. “Che succede? Torniamo in studio? Cosa succede regia? Siamo in diretta… Se il filmato non riesce ad andare avanti non fa niente eh… In questo caso cosa si fa?” ha dichiarato la conduttrice, mantenendo il controllo della situazione.

Il clou della puntata è avvenuto quando è scoppiato un acceso dibattito tra Vissani e un’altra ospite, Rosy Chin, sui diversi approcci culinari. Vissani, noto per la sua passione per la tradizione culinaria italiana, si è trovato in disaccordo con le idee moderne promosse da Chin. La discussione si è intensificata fino a culminare con una richiesta esplicita a Balivo: “Ma lei chi l’ha chiamata qua? Non mi potete parlare di follower…” Questa tensione ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla puntata.

Nonostante le tensioni, la puntata ha offerto momenti di grande interesse per gli spettatori, che hanno potuto assistere a un confronto vivo e autentico tra due visioni della cucina italiana. La professionalità di Balivo nel gestire sia i momenti di tensione che gli imprevisti tecnici ha contribuito a rendere l’episodio memorabile.

In conclusione, l’ultima puntata di “La volta buona” ha dimostrato come la televisione in diretta possa offrire momenti di grande autenticità e coinvolgimento, grazie anche alla capacità dei suoi protagonisti di affrontare con disinvoltura e competenza ogni imprevisto.