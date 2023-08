Oroscopo Branko domani 26 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Sei particolarmente sensibile quando si tratta di salute, quindi dovresti prenderti cura di te più del solito. Prestare attenzione ai tempi di recupero e stare lontano dalle correnti. L’auto può darti un po’ di spavento oggi. Se è da un po’ che non lo controlli, questo potrebbe essere un buon momento per portarlo in negozio e lasciarlo lì per tutto il tempo necessario. Le risposte ai tuoi problemi sentimentali sono più vicine di quanto pensi; guardati bene dentro e otterrai la luce necessaria per vedere le cose con chiarezza.

Il tuo ottimismo ti aiuta molto nei momenti più difficili, perché ti impedisce di cadere nella disperazione. Cerca di organizzarti meglio e risparmierai molto tempo. Le tue finanze, il tuo conto dei redditi, oggi avranno buone notizie, che arriveranno dal tuo partner o da qualcuno che conosci. Non disprezzarla per orgoglio. I tuoi amici esercitano una grande influenza su di te, ma a volte quell’influenza è eccessiva. Ora tutte le decisioni devono essere prese solo da te.

Gemelli

I metodi aggressivi verso gli altri di solito non hanno buoni risultati quando si tratta di risolvere i tuoi problemi. Serve collaborazione sincera, non scontri. Riceverete notizie che vi faranno concepire la speranza di avanzare le vostre pretese in campo sentimentale. È solo un suggerimento, ma manterrà viva la fiamma. Aumenta notevolmente il tuo potere, la tua capacità decisionale e l’influenza che hai sugli altri sul posto di lavoro. Sarà soprattutto una responsabilità.

Cancro

La fortuna non è dalla tua parte adesso, ma se ci pensi, non ne hai nemmeno tanto bisogno. Hai gettato bene le basi del tuo futuro e adesso non vacilleranno. Se vuoi cambiare casa e oggi ti offrono un’opportunità molto interessante a prima vista, fai attenzione perché potrebbe esserci una trappola. Rivedi tutti i dettagli. Ti sveglierai con il piede sbagliato e avrai la tendenza a vedere le cose molto più oscure di quanto non siano in realtà. Ti ci vorrà qualche giorno per scrollarti di dosso il pessimismo.