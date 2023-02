Oroscopo Paolo Fox domani 26 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Sagittario

L’influsso di Urano, che oggi sarà abbastanza dominante, indica come oggi la vostra intenzione iniziale sarà quella di riposarvi o, quanto meno, prendere le cose con più calma, ma il corso degli eventi impedirà che ciò accada e invece vi aspetta un giorno di riposo Un sacco di trambusto, con problemi che compaiono all’improvviso.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Capricorno

Oggi sarà un giorno molto favorevole per la tua vita intima, familiare o di relazione con il tuo partner, oppure sorgeranno eventi che aumenteranno questo tipo di problema. Predominanza del benessere, della gioia, del piacere o dell’amore, soprattutto verso la seconda metà di questa giornata in cui le cose tendono a scorrere nel modo che più desideri.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Acquario

Devi essere paziente perché oggi avrai uno di quei giorni in cui tutto tende ad andare al contrario o si presenteranno imprevisti che potrebbero in un modo o nell’altro renderti amareggiato. Soprattutto, se avevi intenzione di fare un viaggio o una certa attività, dovresti riconsiderare. Comunque non accadrà nulla che non possa essere risolto.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Pesci

Fai attenzione perché oggi ti sveglierai felice, incoraggiato da molte illusioni e cose che vorresti fare, ma tutto andrà diversamente e ti verranno incontro molti problemi, anche se nessuno serio. Inoltre, potrebbe essere una brutta giornata per l’amore e le questioni di cuore in generale. L’uomo propone e Dio dispone.