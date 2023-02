Oroscopo Paolo Fox domani 26 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Ariete

Il weekend inizierà per voi con una giornata inizialmente un po’ sfortunata o, semplicemente, in cui non vi alzerete con il piede giusto. Tuttavia, tutto cambierà radicalmente nel secondo tempo, dove riceverai una sorpresa molto positiva che ti solleverà molto il morale. Una giornata che sarebbe chiaramente passata da meno a più.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Toro

Urano è nel vostro segno ormai da qualche anno, ma oggi sarà particolarmente potente e questo vi spingerà ad avere reazioni più insolite o diverse da quelle che per voi sono abituali. Ma può anche succedere che oggi ti succedano cose diverse ed è un giorno speciale. C’è il rischio di discussioni con i tuoi cari.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Gemelli

Sacrifici e sforzi che alla fine verranno premiati, siano essi legati a questioni lavorative o ad altri tipi di questioni più domestiche o legate alla tua vita intima. In ogni caso è chiaramente una buona giornata, anche se allo stesso tempo contiene alcuni momenti di lavoro e di stress.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Cancro

Ti aspetta una giornata felice, in primo luogo perché oggi ti sveglierai mostrando il tuo lato più positivo, ma anche perché avrai l’aiuto del destino. Può essere una giornata particolarmente piacevole dal punto di vista della vita intima, familiare o sentimentale e anche un sogno potrebbe realizzarsi. Abbi fiducia in te stesso e fai quello che senti.