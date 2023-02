Oroscopo Paolo Fox domani 26 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Leone

Anche se è un giorno di riposo, oggi farai tutto tranne il riposo, e non importa se devi lavorare o goderti un giorno libero, perché in quel caso lo riempirai di attività e farai anche un viaggio. Tuttavia, devi essere un po’ più flessibile perché potresti imporre ai tuoi cari qualcosa che non vogliono.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Vergine

Oggi ti aspetta una giornata piacevole e in cui le cose andranno come desideri, e questo in te è una novità perché tendi di più al sacrificio o alla lotta contro le difficoltà. Ma oggi passerai una giornata piuttosto buona con poco da fare da parte tua, sia che tu debba lavorare o goderti un meritato giorno libero. Aiuto inaspettato.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Bilancia

Sebbene tu sia preceduto da una reputazione di persona comunicativa e affascinante, tuttavia, a volte diventi molto più strano, introverso o malinconico, e oggi vivrai uno di quei momenti dovuti a preoccupazioni legate al lavoro o all’economia che ti farti sembrare un po’ assente o pensieroso.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio Scorpione

Vi aspetta una giornata molto incentrata sulle questioni di cuore, anche se in questo caso in modo più positivo e appagante, o tendenzialmente. Un giorno eccellente per coltivare l’amore o l’amicizia, o per iniziare una nuova relazione di questo tipo. È un giorno che promuoverà la pace e il benessere con la persona o le persone che ami di più.