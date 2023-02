Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 26 febbraio 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Lunedì 20, sarà un giorno in cui avrai una grande energia per mostrare le tue migliori qualità artistiche. Ti sentirai con grande vitalità e con molto entusiasmo intraprendere nuove azioni. Martedì 21, la tua grande vitalità ed entusiasmo ti darà maggiore ottimismo e tante idee nuove e originali per iniziare, ma dovresti tenere conto di idee e compagni di viaggio.

Toro

Lunedì 20, i tuoi sentimenti e il calore verso gli altri saranno le chiavi che ti aiuteranno insieme ai tuoi meriti e all’impegno e alla serietà con cui ti dedichi alla tua professione e ad altre attività. Martedì 21, il tuo grande impulso di forza creativa e pragmatismo sarà sostenuto dalla tua profondità quando stabilirai obiettivi immensi. Ora sei in uno di loro, quindi rallegrati.

Gemelli

Lunedì 20 è un giorno fortunato per la grande capacità creativa e le idee gioiose e magiche che sorgeranno per le tue esibizioni. Idee brillanti ti aiuteranno a organizzare la tua giornata. Martedì 21 sei alla ricerca di nuovi orizzonti e obiettivi. La tua immaginazione sognante e fantasiosa ti aiuterà. Ma dovresti evitare la fretta e le eccentricità. È un momento interessante.

Cancro

Lunedì 20, sarà una giornata un po’ contenuta e in cui mostrerete qualche riserva con gli altri, ma che vi aiuterà a trarne vantaggio in modo benefico. Le tue amicizie giocheranno un ruolo importante. Martedì 21 è un grande giorno e anche se trovi qualche distrazione o blocco sulla tua strada, circondalo. La tua grande percezione e la tua mente fantasiosa e creativa ti aiuteranno a superare qualsiasi sfida.

Leone

Lunedì 20 è un momento per mantenere cautela e serenità in ogni momento. Ti sentirai vicino ai tuoi cari. I progetti saranno fruttuosi se manterrai la tua empatia. Martedì 21, devi concentrarti sui tuoi obiettivi e sui tuoi progetti. Evita di aggrovigliarti o di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Perché la vita ti sta mettendo alla prova. E questo ti aiuterà ad avere più forza e pragmatismo.

Vergine

Lunedì 20, il tuo più grande successo in questo giorno sarà usare la tua grande capacità per goderti la tua ingegnosità delle tue capacità e dei progetti che hai con persone vicine di cui ti fidi. Martedì 21, senti che dovresti dare un cambiamento di direzione o significato alla tua vita. È solo la novità delle stelle che ti invia messaggi in modo che tu abbia fiducia nei tuoi nuovi inizi.

Bilancia

Lunedì 20, la tua originalità, il “buon lavoro” e la simpatia guadagneranno la fiducia degli altri e potrai realizzare i tuoi piani nel modo in cui pensavi inizialmente. Martedì 21 è un momento speciale per conoscersi meglio e fare un’autovalutazione approfondita. Anche la tua grande innata simpatia per gli altri dovrebbe essere usata in te, e con essa sarai in grado di valutare te stesso più di quanto fai normalmente.

Scorpione

Lunedì 20, sei in un momento di grande serietà e cambiamenti. Hai bisogno di stabilità e riorganizzare la tua vita dal basso verso l’alto. La tua concentrazione e serietà lo renderanno possibile. Martedì 21, hai bisogno di un lavaggio di immagini e pensieri. La tua vita gira come una volpe quando vuoi perdere le tracce. È tempo di affrontare la tua vera personalità.

Sagittario

Lunedì 20 è un momento molto importante per godere della vitalità e dell’entusiasmo con cui raggiungerai accordi se riesci a tenere conversazioni efficaci per i tuoi piani. Martedì 21, la tua capacità e curiosità di imparare ti aiuterà a creare il tuo mondo che, sebbene sembri fantasia, puoi crearlo solo se ti piacciono i grandi inventori e ci credi.

Capricorno

Lunedì 20, sarai in grado di realizzare i tuoi piani con costanza e con una buona atmosfera che verrà mantenuta per tutto il giorno con le persone con cui entri in contatto. Martedì 21, oggi ti trovi di fronte a una doppia decisione, essere una persona pratica o prenderti un anno sabbatico. Se hai bisogno di tempo per generare le tue nuove idee dovresti farlo, poiché in silenzio sono le risposte.

Acquario

Lunedì 20, è necessario mantenere la serenità e la tranquillità per portare avanti i propri piani in modo moderato e con pause, per evitare fretta e tensioni inutili. Martedì 21, l’energia, l’entusiasmo e il fascino per il nuovo e l’originale, ti stanno aiutando in questo giorno a sistemare le tue nuove idee. Puoi valorizzarli con la tua grande impulsività e la fantasia di questi momenti.

Pesci

Lunedì 20, la tua sensibilità ed empatia ti aiuteranno in questi momenti a ottenere i tuoi piani con amici fidati per aiutarti nei tuoi progetti, con grande entusiasmo e profondità. Martedì 21, sei in un momento molto profondo, fantasioso e prospero della tua vita. Il che ti aiuterà a mantenere l’ottimismo e la capacità di sapere come vedere oltre le apparenze, che sarà molto fortunato.