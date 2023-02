Oroscopo Paolo Fox domani 27 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Leone

Giorno incline all’irritabilità, soprattutto nel pomeriggio. Prova a misurare le tue risposte a casa, perché il tuo partner non è responsabile di ciò che ti sta accadendo e potrebbe aiutarti se glielo permetti. In una situazione particolarmente buia, in cui camminerai praticamente alla cieca, usa il tuo intuito per riuscire ad uscire dal tunnel senza grossi danni. Molto cauto. Nonostante i tuoi sforzi personali, se le prospettive non cambiano, sarai in grado di fare poco per portare avanti i tuoi progetti. Dal momento che non puoi cambiarlo, sii paziente e non disperare.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Vergine

A volte è più facile adattarsi al ritmo che stabilisce il tuo partner piuttosto che cercare sempre di imporre il tuo. Lasciati andare almeno per un po’, avrai più pace. Oggi avrai la sensazione di dover affrontare quasi ogni giorno gli stessi problemi. Potrebbe essere perché non finisci mai di risolverli completamente e si ripetono senza significato. Il consiglio di chi ti ama di più è quello che, in caso di dubbio, dovresti seguire con maggiore fiducia. Anche se a prima vista potrebbe non sembrare, avranno di gran lunga il maggior successo.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Bilancia

A volte hai l’impressione di camminare in tondo, perché non vai né avanti né indietro. Questo perché le tue rigide linee guida operative limitano le tue possibilità. La tua situazione economica ti causa più grattacapi di quanto la realtà meriti. Fai bene i conti e vedrai che le cose non vanno così male e possono essere facilmente controllate. Se qualcuno ti chiede un consiglio su una questione sentimentale, cerca di starne fuori, perché non hai tutti i dati per esprimere un giudizio equo e puoi sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio Scorpione

Questo è il momento delle opportunità di lavoro e delle ricchezze economiche, anche se sulla via dell’amore non ti sei imbattuto in buone notizie per settimane. Pazienza. Trovare il buono nelle persone è sempre più difficile che lasciarsi trasportare dalle prime impressioni, ma dà risultati migliori quando si tratta di incontrare persone nobili. Non rimanere nella pelle. Da oggi e per diversi giorni sarai coinvolto in una serie di problemi che interessano alcune comunità in cui ti muovi. Contribuisci più che puoi.