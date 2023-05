Oroscopo Paolo Fox domani 27 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Il progetto a cui hai lavorato nel tempo libero per tanti mesi prende forma. Il supporto dei tuoi amici ti avvicina ai tuoi obiettivi. Sei invaso da forti desideri di scoprire cose nuove, di indagare e di allontanarti da tutto ciò che ha a che fare con la routine quotidiana. Se pianifichi viaggi, funzioneranno sicuramente per te. Tutto ciò che riguarda i sentimenti tende ad assestarsi nella tua vita e ti lascia spazio per intraprendere nuovi progetti che fino ad ora avevi parcheggiato per mancanza di stabilità.

L’attività sociale cresce in modo significativo in questi giorni, tanto che avrai problemi a organizzare la tua agenda. Non lasciarti impressionare. È tempo di riprendere a riflettere su quelle cose che non hai conosciuto o che non hai potuto affrontare nella tua vita. Le tue forze ti spingono a superare qualsiasi ostacolo. A poco a poco, le nuvole che hanno coperto il tuo cielo negli ultimi tempi scompaiono e inizi a vedere il sole, anche se al momento non brilla come vorresti.

Acquario

Il tuo ragionamento è influenzato da un loop: ripeti sempre gli stessi schemi quando cerchi di risolvere una questione e raggiungi sempre la stessa impasse. Devi convincerti una volta per tutte che non hai bisogno di nessuno per avere successo nel mondo, scrollarti di dosso i tuoi pregiudizi e cercare ciò di cui hai bisogno, non ci vorrà molto per ottenerlo. Le cose intorno a te non vanno come avresti voluto, l’ambiente non è dei più propizi al divertimento, che è proprio uno dei tuoi obiettivi principali.

Pesci

Non aver paura di parlare con una persona che ti impone rispetto. Quella persona apprezzerà se non giri intorno al cespuglio e vai dritto al punto. Qualsiasi aspetto legato a un’unione sarà benedetto oggi dalle influenze delle stelle. Gli impegni sentimentali o professionali nasceranno con il piede giusto. Dovresti controllare un po’ i tuoi nervi, specialmente in quelle occasioni in cui ti senti minacciato. Analizza la situazione e agisci in modo appropriato alle circostanze.