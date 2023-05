Oroscopo Branko 27 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi noterete che vi manca l’energia e la forza di volontà. Per quanto riguarda il cuore, c’è assoluta calma nella vita dell’Ariete. E la verità è che questa situazione non ti motiva molto. Non avrai altra scelta che fare qualcosa da parte tua per far cambiare le cose. Quindi inizia chiamando un amico che è single, prenditi cura della tua immagine ed esci alla ricerca di nuove avventure.

Toro

Non sorprenderti se i piani che avevi per stasera cambiano improvvisamente drasticamente. Toro, forse stavi uscendo con un amico o forse hai avuto un appuntamento più intimo. Ma hey, molto probabilmente, questa bella serata è di natura diversa. Un problema sul lavoro potrebbe cadere su di te o una persona cara potrebbe avere un grande dolore e potrebbe chiamarti per venire a confortarli.

Gemelli

Senza dubbio, durante questo giorno la tua grande preoccupazione sarà che tu raggiunga il tuo partner. Ultimamente forse avete fatto troppi rimproveri. E non solo dirgli cose che pensavi. Sei anche un vero specialista quando si tratta di adottare un atteggiamento che sembra dire poco, ma, in realtà, trasmette molto. Forse è stato tutto un po’ eccessivo. Ora, Gemelli, è il momento perfetto per mostrare segni di supporto.

Cancro

Per quanto riguarda il cuore, ci sono buone probabilità che in questo momento le cose non stiano andando bene per i Tumori. Soprattutto, nel tuo caso, perché sembra che tu non sia in grado di fare un giusto equilibrio di ciò che sta accadendo. Oggi, tuttavia, dovresti riprovare. Non si può andare avanti così all’infinito. Ma prima di prendere una decisione troppo drastica, dovresti chiederti cosa ha a che fare il tuo atteggiamento con l’intero problema.

Leone

Nelle questioni sentimentali e romantiche, oggi non dovresti sopprimerti troppo. Piuttosto sarà un giorno in cui dovrai farlo. Leone, abbi fiducia in te stesso e prendi decisioni rapide. Il che non significa che agisci senza aver riflettuto prima. Certo, devi muoverti rapidamente, ma devi anche pensare altrettanto rapidamente. Quindi, tieni svegli tutti i tuoi sensi e buona fortuna.

Vergine

A questo punto, potresti avere la sensazione di avere difficoltà ad esprimere i tuoi sentimenti. E oggi, questo problema sembra essere più reale che mai. Poi ti chiedi se trovi davvero così difficile trasmettere le tue emozioni o forse è qualcosa di più profondo. Vergine, la tua relazione potrebbe aver raggiunto uno stadio di vera domanda e ti rifiuti di accettarlo rinchiudendoti in una sorta di silenzio. Anche voi dovete assumervi le vostre responsabilità in questo settore.

Bilancia

Potresti trascorrere un momento più che speciale con il tuo partner, la Bilancia. Per tutto il giorno di oggi ti sentirai dell’umore perfetto per trascorrere una notte meravigliosa solo per due. Non solo vorrai che si sviluppi in un ambiente particolarmente accogliente e tranquillo, ma sarai anche in grado di mettere da parte tutte le tue preoccupazioni professionali. Stasera vuoi solo essere tutto per il prescelto del tuo cuore.

Scorpione

Per quanto riguarda la tua vita amorosa, Scorpione, oggi dovresti pensare un po ‘di più a te stesso. Ultimamente hai fatto alcune concessioni per non lasciare la tua zona di comfort e per esserci una buona intesa con il tuo partner. E sai che era necessario. Ma devi metterti nei panni di entrambe le parti. D’ora in poi, non spetta più a te lasciare andare la zavorra. E faresti meglio a esserne convinto se vuoi funzionare su basi sentimentali sane.

Sagittario

Nelle questioni sentimentali, Sagittario, si potrebbe dire che hai in mano le carte giuste. Oggi, anche se la situazione non sembra essere iniziata molto bene, avrai tutti i mezzi per farla evolvere nella direzione che desideri. E questa nuova svolta degli eventi non avrà luogo se si rifiutano i compromessi. C’è un tempo per essere comprensivi e un tempo per agire. E quel momento di più marcata fermezza è già qui.

Capricorno

È giunto il momento per voi di fare progressi significativi nelle questioni relative al cuore. Capricorno, se stai uscendo con una persona adorabile da molto tempo, devi pensare che è giunto il momento per te di essere un po ‘più coinvolto. Potresti proporti di andare a vivere insieme o addirittura di sposarti. Se sei single, devi finalmente decidere di chiedere alla persona che occupa i tuoi pensieri. Dovresti essere più attivo nella tua vita privata.

Acquario

Oggi potresti avere voglia di correre qualche rischio. Infatti, dentro di te c’è un giocatore a cui piace vivere nuove avventure. Non è impossibile, ad esempio, che tu stia cercando di sedurre una persona che è opposta a quelle che tratti di solito. Hai ragione a provare. Un Acquario difficilmente può accontentarsi di vegetare, perché se c’è qualcosa che odia è pensare cosa sarebbe successo se avesse agito diversamente. Meglio avere rimpianti che rimpianti.

Pesci

Indubbiamente, oggi i Pesci saranno preoccupati per la loro vita coniugale. Nel tuo caso, la tua relazione romantica significa molto per te e ti rendi conto che potresti averla lasciata in secondo piano. Ultimamente, il lavoro e alcune preoccupazioni finanziarie hanno preso il sopravvento sulla tua mente. Almeno sei consapevole della situazione. Allora puoi reagire ora e prestare rinnovata attenzione al prescelto nel tuo cuore.