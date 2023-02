Oroscopo Paolo Fox domani 28 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Leone

Oggi avrai molte difficoltà a parlare con nuove persone nel tuo ambiente sociale. Non troverai un argomento di conversazione e non saprai come stabilire una relazione. Sii naturale. Ascolta, presta molta attenzione a ciò che dicono gli altri e riserva la tua opinione per la fine. Non è conveniente per te essere in prima linea oggi, perché non avrai prove sufficienti. Il tuo senso di curiosità sarà particolarmente sveglio oggi. Usa questa capacità per entrare con attenzione in nuovi campi di conoscenza. Ti sarà molto utile in futuro.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Vergine

Qualcuno oggi ti chiederà un favore che ti sarà difficile negare perché il tuo modo di essere non lo permetterà. Tuttavia, fai attenzione perché potrebbero barare o approfittarsi di te. Giornata negativa per riconoscere i problemi ovunque si presentino. Dedica più tempo del solito ad analizzare i problemi che hanno difficoltà, o fallirai di sicuro. Prova ad uscire di casa oggi con tutto il necessario, soprattutto se vai in montagna o in escursione. È molto probabile che dimentichi qualcosa di cui avrai sicuramente bisogno in seguito.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Bilancia

La questione economica sarà motivo di litigio con il tuo partner oggi. Cerca di non fare accuse alla leggera nel fervore della discussione, perché possono ritorcersi contro di te. Trascorrerai gran parte della giornata sopraffatto dagli eccessi commessi nelle ultime date. Assicurati che questa preoccupazione sia di qualche utilità e che in futuro sarai più moderato. Le discussioni di natura politica o ideologica ti porteranno ricchezza intellettuale oggi, se tu ei tuoi compagni saprete mantenere le forme e non portare il dialogo allo scontro.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Scorpione

Oggi avrai bisogno di molta maturità emotiva per risolvere una situazione particolarmente complicata, in cui i tuoi sentimenti e i tuoi interessi si troveranno faccia a faccia. Non minimizzare il disagio che soffri nell’addome. È meglio che ti scrolli di dosso la tua pigrizia e ti metti nelle mani di un esperto, per evitare mali ben maggiori. Una conversazione con una persona con cui non parli da molto tempo ti darà oggi una chiave importante per risolvere uno dei problemi che ti preoccupano molto. Ascoltare.