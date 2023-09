Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo può essere un giorno molto positivo per te, ma solo se non hai troppa fretta di raggiungere il successo e vedere i risultati. E’ un giorno dominato da Saturno e questo pianeta favorisce i traguardi che si raggiungono poco a poco, ma in cambio alla fine tutte le cose che si fanno sotto Saturno solitamente si consolidano nel tempo.

Vergine

Mentre per gli altri oggi sarà una giornata ricca di molte difficoltà, per voi invece sarà una giornata di successi e di conquiste, e non solo nel lavoro e nelle questioni materiali ma anche nella sfera personale e familiare. In realtà i vostri successi non sono dovuti alla fortuna ma al lavoro tenace e costante, ed oggi è il giorno per raccoglierne i frutti.

Bilancia

Grande attività, sia fisica che intellettuale, ma in linea di principio non porterà tutti i frutti che ti aspettavi e chi ti circonda sarà un po’ più asciutto o distante del solito. Ma non sarà proprio una brutta giornata, solo un po’ più di disagio. Durante i viaggi potresti avere piccoli problemi.

Scorpione

Oggi vi aspetta una giornata favorevole e perfino felice in termini di affari materiali, finanze, lavoro e vita sociale. In questi momenti i pianeti ti proteggono e ti aprono strade, tengono lontani anche i nemici dalla tua vita, almeno questa è la sensazione che tu stesso avrai in molti momenti della giornata.