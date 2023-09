Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Quella di oggi sarà una giornata favorevole e costruttiva, ma allo stesso tempo sarà anche una di quelle che ti fanno sorgere contemporaneamente tanti problemi e oltre ai tuoi dovrai portare anche quelli degli altri le persone intorno a te. Tuttavia, questi sacrifici saranno compensati nella tua vita intima.

Toro

Oggi affronterai una giornata ricca di difficoltà e ostacoli, sia sul lavoro che in altri ambiti della vita. In realtà non sarà una tendenza vostra specifica ma più generale, ed in questo momento avete l’influsso protettivo di Giove, ma dovete cercare di essere prudenti.

Gemelli

Avrai una giornata più complicata o difficile del solito per quanto riguarda il lavoro, soprattutto perché sorgeranno alcuni problemi su cui non avevi previsto. Oggi le cose non andranno come vorresti, ma prendila con pazienza perché è solo qualcosa di temporaneo, conseguenza dell’influsso negativo di Saturno.

Cancro

Oggi l’influenza di Saturno, che porterà molti problemi o delusioni ad altri segni, vi avvantaggerà perché vi aiuterà a “radicarvi” e ad essere più consapevoli dei problemi “quaggiù”. Ti aspetta una giornata molto impegnativa con molte preoccupazioni, ma una giornata di successo e fruttuosa per i tuoi affari mondani.