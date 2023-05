Oroscopo Paolo Fox domani 29 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi ti mostrerai gentile, umano e accogliente nei confronti di una persona che si è comportata abbastanza male con te in passato o che per un motivo o per l’altro ti ha deluso. Ma sebbene tu ne abbia preso buona nota, il tuo buon cuore ti impedisce di cedere al risentimento, non ti può più fare niente di male e sta raccogliendo i frutti che ha seminato.

Capricorno

Siamo sotto il governo di Saturno, che è un pianeta molto severo e difficile, e che è anche il vostro sovrano. Ecco perché qualcosa per cui hai combattuto con grande intensità e che avevi già quasi nel palmo della tua mano, o è quello che pensavi, crollerà improvvisamente o subirà un grande arresto. Devi avere più pazienza.

Acquario

Tendi sempre ad andare dall’altra parte e ora che il temuto Saturno governa i nostri destini, non solo non avrai una brutta giornata, ma potrebbe anche accadere il contrario. Forse la disgrazia o la calamità colpisce qualcuno che ti stava facendo del male o ti stava bloccando la strada. Sarà una giornata di sorprese.

Pesci

Oggi ti aspetta una giornata difficile perché puoi affrontare problemi materiali o mondani, ma è più difficile affrontare problemi che vengono dal cuore e dai sentimenti. Saturno ora è potente e ti costringerà a lasciare il tuo mondo dei sogni per affrontare la realtà, per questo ti causerà delusione.