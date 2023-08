Oroscopo Paolo Fox domani 3 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Viene annunciato un burrascoso incontro con una figura superiore, come il tuo capo o un insegnante. Se pensi di avere ragione, difenditi al di sopra delle gerarchie. Anche se la sfiducia del sistema è tanto grave quanto fidarsi di tutti, ora è nel tuo interesse essere estremamente attento di fronte a persone che vengono sfruttate. Sei molto geloso dei tuoi beni materiali poiché non sei disposto a condividere o regalare ciò che ti appartiene. Evita di innamorarti di oggetti di lusso che sono sempre inutili.

Non tutti i problemi che ti circondano sono tuoi. Va bene contribuire a migliorare situazioni ingiuste, ma cerca di evitare di perdere battaglie in anticipo. Difficoltà crescenti appaiono in quel progetto in cui ti sei imbarcato. Anche se non li avevi previsti, oggi dovrai includerli nella tua pianificazione. Approfitta del tuo tempo libero per visitare una biblioteca o una libreria dove puoi ampliare le tue conoscenze. Non aspettare che te lo dicano gli altri, scoprilo tu stesso.

Gemelli

Lasciarsi trasportare dalla furia ti porterà più problemi che benefici. Cerca di moderare i tuoi impulsi per non essere immerso in problemi di cui non hai bisogno. Il tuo intuito sarà uno dei tuoi migliori alleati, soprattutto in campo economico. Se vedi un’opzione di investimento che ti attira, fallo senza esitazione oltre ogni ragione. Qualcuno vuole aiutarti ma non sa come farlo. Devi fidarti e accettare l’aiuto che ti offrono in questi momenti così complicati.

Cancro

In questi giorni il tuo corpo ha bisogno di tutte le cure possibili, non minimizzare l’importanza della fatica e cerca di riposare il più possibile. Presto a letto. La competizione sul posto di lavoro sta diventando una corsa pericolosa. Non è il momento di essere lasciati indietro perché ora si tratta di sopravvivere. La tua caratteristica capacità di sopportare pazientemente le cose che ti infastidiscono sta crollando. Sebbene tu sia sicuro di te stesso, la tua forza sta vacillando.