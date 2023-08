Oroscopo Paolo Fox domani 3 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Idee brillanti emergeranno nel tuo ambiente, anche se all’inizio potrebbero non ottenere l’accettazione della maggioranza. Devi scommettere su di loro, perché alla fine prevarranno. Devi portare una dose maggiore di realismo nella tua vita, a volte ti lasci trasportare da comportamenti sconsiderati che ti mettono nei guai di cui non hai bisogno. Per ottenere ciò che desideri così tanto dovrai impegnarti molto. Che fortuna non te lo rende facile, dovrai cercarlo attraverso ore e ore di lavoro molto intenso.

Vergine

Non dimenticare che anche se sei concentrato sul tuo lavoro, il mondo continua a girare. Presta un po’ più di attenzione a ciò che sta accadendo intorno a te. Cerca di alzarti prima e vedrai che approfitti maggiormente del tempo per svolgere il lavoro che hai in sospeso. Sorprese sul lavoro. Controlla un po’ il tuo temperamento nei momenti critici di tensione e lascia la discussione se vedi che non puoi moderarti. Concedi tempo al tempo affinché le ferite si rimarginino.

Bilancia

Prima di concludere un’avventura finanziaria che potrebbe andare molto bene, assicurati di aver preso tutte le precauzioni che sono alla tua portata. Tutto ciò a cui ti dedichi oggi ha un’alta probabilità di successo, soprattutto sul posto di lavoro. Il tuo partner ti sta nascondendo qualcosa, fidati di lui e te lo dirà. In breve tempo sarai costretto ad affrontare nuove condizioni di vita, molto diverse da quelle che hai conosciuto fino ad ora. Ti permetteranno di esprimerti liberamente.

Scorpione

Non fidarti troppo dei tuoi colleghi oggi, è meglio che tu scommetta sui tuoi criteri e se devi fare qualcosa di importante, fallo da solo, non affidarlo ad altri. Ma non andare più veloce di quanto sia ragionevole, le cose richiedono tempo e forzare il ritmo può solo portarti problemi. La riflessione è un buon consigliere. In ogni caso è tempo di affrontare i problemi, non si può più voltare loro le spalle. La perseveranza sarà la tua arma principale, se credi davvero in quello che fai.