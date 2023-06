Oroscopo Paolo Fox domani 3 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

I rapporti con i tuoi genitori segneranno la giornata, soprattutto in relazione alle questioni finanziarie. Potresti facilmente raggiungere accordi ora, ma non più tardi. La tua capacità di ribaltare le situazioni avverse ti sarà molto utile oggi, ma dovrai mettere in atto tutte le tue capacità per raggiungere i tuoi obiettivi. Sai sfruttare molto bene tutte le opportunità che ti vengono offerte in questi giorni e questo ti porta sulla strada della vittoria a una velocità più che ragionevole. L’invidia può sorgere.

Capricorno

Buona giornata a chi studia, soprattutto per sviluppare progetti di ricerca che richiedono un lavoro di gruppo. Le cose andranno meglio del previsto. Non tutto quello che proclami ai quattro venti è vero, lo sai bene. A volte non vale la pena parlare troppo, soprattutto quando ci sono cose che non dovrebbero essere messe in onda. Non lanciare i campanelli in volo troppo velocemente, tutto potrebbe non essere raggiunto e se smetti di premere l’acceleratore all’ultimo momento possono sorpassarti allo stesso traguardo.

Acquario

Notizie su questioni relative alle istituzioni. È molto probabile che tu riceva una lettera che illuminerà notevolmente la tua giornata. Vengono annunciati cambiamenti molto favorevoli. Gli elementi che si oppongono ai tuoi progetti acquistano forza, quindi dovrai fare di più della tua parte affinché le cose vadano bene. La fortuna accompagnerà i tuoi sforzi. Sebbene l’iperattività che stai attraversando ti permetta di fare molte cose in pochissimo tempo, prova a rallentare un po’ perché la fretta può portarti a commettere errori.

Pesci

Il denaro assume un’importanza insolita nella tua vita, perché puoi raggiungere livelli di reddito che non hai mai sognato fino ad ora. Cerca di mantenere l’equilibrio, non vendere la tua vita. Cerca di mantenere la coerenza nel tuo comportamento, è essenziale che gli altri si fidino delle tue proposte. Se cambi idea ogni giorno, nessuno ti crederà. Devi dedicare più tempo al tuo partner, altrimenti finirà per cercare altrove cose che non riesce a trovare nella tua relazione e che può causare una grave crisi.