Oroscopo Paolo Fox domani 3 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non vale la pena pensare troppo a un problema che assomiglia a un merlano che si morde la coda. Fidati ancora una volta del tuo intuito, non ti deluderà. Buone prospettive di investimento, soprattutto se hanno a che fare con il settore immobiliare. A casa, i problemi domestici rendono l’atmosfera difficile, sii un po’ più flessibile. Il tuo modo di esprimerti può causarti una difficoltà oggi. Un eccesso di franchezza non è un problema con chi ti conosce, ma può creare tensioni con chi non ti fidi.

Vergine

Giornata non favorevole a rischi o scommesse, la fortuna non è a tuo favore e ti conviene assicurarti il ​​più possibile. Anche la salute non è molto buona, state lontani dalle correnti ed evitate di bagnarvi. L’indecisione può portarti problemi, è meglio che tu prenda una strada chiara anche se poi commetti un errore. Se sei insicuro, nessuno si fiderà di te ora o in futuro. Hai più che meritato un buon riposo, anche se è solo per un giorno. Non pensarci due volte e spendi quello che ti serve per trascorrere una giornata intensa e piacevole lontano da casa.

Bilancia

Vivi intensi momenti di passione in campo amoroso e sessuale. Questo fa sì che la tua vita si sviluppi più pienamente e vedi tutte le cose con più ottimismo. L’armonia nel campo sentimentale ti rende molto più facile avanzare in altri campi, specialmente nella sfera sociale e professionale. Se sei single, la sicurezza di te stesso ti dà un’immagine molto solida. Hai bisogno di risultati rapidi nella tua ricerca della persona che ami, e questo può solo portare a gravi errori. Vacci piano, quando deve arrivare, arriverà, non prima.

Scorpione

Sforzati di separare la tua vita amorosa da quella professionale. Se si mescolano, entrambi possono essere danneggiati. Incontrerai qualcuno che a volte ti riporterà indietro nel passato. Non essere tentato di incolpare gli altri per le cose che ti accadono. Solo tu sei responsabile di ciò che ti accade e qualsiasi altra considerazione significa solo buttare fuori le palle. Cadere nelle provocazioni non è il tuo stile, ma una certa situazione in cui ti troverai oggi potrebbe non lasciarti troppe opzioni. Alla fine ti pentirai delle cose che dici senza pensarci.