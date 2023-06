Oroscopo Paolo Fox domani 3 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Ti entusiasmi molto velocemente per cose e persone. Quella e non altra è l’origine delle delusioni e delle sorprese negative. Prima di scommettere su qualcosa o qualcuno, pensaci due volte. La tua personalità sta cambiando molto negli ultimi tempi e questo è il motivo per cui i tuoi rapporti con le persone intorno a te sono solitamente più conflittuali. La tensione che sopporti aumenta molto a causa del comportamento di una persona a te vicina, che non è il tuo partner. Fai attenzione che il tuo comportamento non peggiori le cose.

Toro

La tua attività professionale ti rende facile entrare in contatto con gruppi e persone molto interessanti in questi giorni. Sotto l’aspetto economico le cose potrebbero andare meglio, ma non si prevedono disastri. Tendenza a lasciarsi ingannare da quelle persone che sembrano una cosa ma in realtà sono un’altra. Stai all’erta e studia due volte le proposte che ti vengono fatte. Non guardare al passato con nostalgia, ricordi solo il bene ma hai dimenticato quanto hai sofferto. Potresti avere problemi ora, ma prima non ti mancavano.

Gemelli

Il tuo carattere positivo ti spinge a intraprendere progetti che prima non potevi nemmeno sognare. Troverai il supporto incondizionato di altre persone, ma fai attenzione con gli estranei. Un lavoro extra sarà finanziariamente più gratificante di quanto ti aspettassi, ma ti lascerà anche sull’orlo del burnout. La prossima volta pensaci due volte. Dal pensare tanto al momento che sta attraversando il vostro rapporto sentimentale, finirete per adottare una visione che non corrisponde affatto alla realtà.

Cancro

Non dovresti rifiutare le persone solo per le loro apparenze. Sii consapevole di ciò che dicono con la loro immagine, ma ascolta anche le loro idee e poi dai una possibilità alle loro azioni. Le cose che ti raccontano sono molto interessanti, dalle quali puoi trarre conclusioni molto importanti per il futuro. Prendi sul serio i consigli delle persone che ti vogliono bene. Una persona con la quale fino ad ora non avevi confidenza ti offrirà le chiavi necessarie per focalizzare bene il tuo futuro. Un’opinione di qualcuno che non è coinvolto nella tua vita ti farà bene.