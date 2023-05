Oroscopo Paolo Fox domani 3 maggio 2023: hai letto gli astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Fai bene a non rinunciare ai tuoi diritti sul lavoro, se acconsenti a essere calpestato oggi, lo faranno sempre d’ora in poi. Alzati se hai ragione, ma non sembrare arrogante. Al momento il vento soffia a vostro favore e la fortuna è in faccia, ma soprattutto in campo sentimentale potete soffrire più di quanto avete programmato. Dovresti riflettere sugli ultimi eventi che si sono verificati nel tuo ambiente immediato. Pensa bene a cosa è successo e quale posizione hanno preso gli altri di fronte ai fatti.Non lasciare che il progresso ostacoli i sentimenti! Questa è una settimana che probabilmente ti farà chiedere “a cosa serve tutto questo?” – e anche se non sarai necessariamente in grado di rispondere a questa domanda, è importante darti il ​​tempo di informarti. Rallenta un po’ il ritmo e apriti alla tua voce interiore. Concediti del tempo per rilassarti e ringiovanire ritagliando del tempo nel tuo programma per l’esercizio. Bevi molta acqua dopo e ricordati di respirare profondamente.

Vergine

La tua relazione di coppia ha attraversato momenti migliori di quello attuale, ma non è un motivo per gettare la spugna. Al contrario, devi impegnarti di più per riaccendere l’affetto reciproco. Godersi del buon cibo va quasi sempre a discapito della salute, ma anche in questa equazione le variabili possono essere moderate. Non si tratta di privarsi del mangiare, ma di scegliere cose più sane. Non arrabbiarti con qualcuno che parla chiaramente solo perché non ti piace quello che senti. Devi accettare le cose come sono, ingannare te stesso è inutile ed è nelle tue mani risolvere i problemi.Un altro giorno, un’altra energia planetaria – e sei pieno di grandi idee. C’è così tanto potenziale in una nuova tela: ciò che decidi di creare ti darà senza dubbio soddisfazione. Tuttavia, devi mettere in pratica le tue idee. L’atmosfera celestiale ti dà il supporto interiore positivo di cui hai bisogno, ma spetta a te motivare effettivamente il tuo corpo a compiere i passi necessari per realizzare i tuoi sogni. L’esercizio fisico dovrebbe essere in cima alla lista delle cose da fare questo mese.

Bilancia

Segui i consigli che oggi ti darà un buon amico più grande di te, ti aiuteranno a capire meglio i problemi che ti affliggono e che fino ad ora ti hanno tenuto alle corde. Non anticipare gli eventi, anche se cerchi di essere avvisato. Se agisci prematuramente puoi vederti nei guai. Nel campo dell’amore, se non hai un partner, avrai molte offerte. Scegli bene. Ma se ce l’hai, è molto difficile per te dedicare del tempo al tuo fitto programma per dedicarlo a loro e questo finirà per influenzare la relazione. Esci dal vortice e mostra che scommetti sul tuo amore.Hai così tanto per cui essere grato. Ci sono molte cose che stanno andando bene nella tua vita in questo momento. Tuttavia, non c’è niente di più importante della tua salute. Non lasciarti ricordare di questo attraverso la malattia o qualsiasi tipo di incidente dovuto a un comportamento inconscio. Bevi molta acqua per mantenere le articolazioni ben lubrificate e stai lontano dai grassi saturi che includono latte intero, formaggio, burro e panna. Utilizzare l’olio d’oliva piuttosto che il burro quando possibile.

Scorpione

Negli ultimi tempi vivi la vita a un ritmo che non corrisponde alle circostanze reali. Forse dovresti rallentare un po’ e fermarti a pensare al percorso che hai intrapreso. La tua voglia di migliorare è sempre un punto a tuo favore, ma sopraffarti può costarti fatica inutile e brutti momenti. Impara dai tuoi errori, ma non abbatterti su di essi. Anche se il tuo partner sembra distante in questi giorni, dagli un po’ più di tempo e cerca di metterti al suo posto. I problemi sono temporanei e presto tutto tornerà alla normalità. La posizione favorevole dei pianeti oggi ti dà un senso intuitivo di dove puntare la tua freccia, ma fino a che punto andrà la tua freccia se i tuoi piedi non sono piantati per terra né la tua schiena dritta e forte? Concediti il ​​beneficio di una pratica yoga regolare per radicare la tua energia e costruire la tua forza in modo da poter utilizzare questi transiti (fonti di energia positiva in sé e per sé) per raggiungere i tuoi obiettivi di salute.