Oroscopo Paolo Fox domani 30 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Conviene che tu controlli di più le tue spese, perché presto ti ritroverai con la necessità imperativa di fare un grosso esborso e non ti conviene accendere più prestiti. Questo giorno sarà molto propizio per iniziare un progetto che significherà un sostanziale miglioramento per la tua economia. Sarà un’opportunità per affermarti da solo. Devi migliorare la tua capacità di addormentarti e questo si tradurrà in un aumento della tua energia per affrontare gli sforzi che ti aspettano oggi. Dovresti anche migliorare la tua dieta.

Toro

Gli sbalzi d’umore improvvisi del tuo partner influenzano direttamente la relazione. Cerca di scoprire quali sono le cause di questa instabilità emotiva e se hai qualcosa a che fare con essa. È molto probabile che oggi tu abbia problemi con la macchina. Prima lo porti in officina, più possibilità hai di risparmiarti uno spavento. Alcuni problemi che ti fanno venire il mal di testa cominciano a risolversi dopo l’intervento di un amico che ti ha aperto gli occhi su una soluzione rischiosa, ma che ne vale la pena.

Gemelli

Sarà necessaria tutta l’energia che potrete dedicare per mantenere vivo il rapporto d’amore, perché state attraversando una crisi che potrebbe anche significare una rottura. Lavora di più. Godi di ottima salute e questa continuerà a lungo, almeno se riuscirai a mantenere la disciplina alimentare che hai seguito fino ad ora. Attenzione agli incidenti domestici. Dentro ti senti meglio che mai, e si vede anche fuori. Il tuo aspetto è sano e sorridente, sei capace di creare una buona atmosfera ovunque tu vada.

Cancro

Il tuo corpo ti chiede di riposare, ascoltalo e non imbarcarti in avventure che ti porteranno solo problemi. Il più appropriato per oggi sarà la lettura e le passeggiate in campagna. Ci sono pochissime cose che possono fermarti sulla strada verso i tuoi obiettivi, e una di queste è la salute. Per mantenerlo, cerca di prendere spazi di riposo sufficientemente ampi. Dovresti goderti la vita un po’ di più. Se stai lasciando tutto per dopo, alla fine non avrai tempo per fare tutto ciò che stai ritardando.