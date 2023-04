Oroscopo Paolo Fox domani 30 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le stelle ti sorridono quando si tratta di amore e questo ti rende una persona molto felice, goditi il ​​momento, ma non dimenticare le esperienze precedenti. Dovresti prendere precauzioni. Sul lavoro le cose migliorano molto grazie alla motivazione che ti ha invaso a causa del cambio di posizione. Tuttavia, il tuo partner sembra non volerti rendere le cose facili. Il tuo umore inizia a migliorare e rimarrà stabile per tutta la settimana. È un buon momento per iniziare importanti progetti di lavoro.

Capricorno

La tua salute è buona, ma dovresti aiutare il tuo corpo a mantenerla. Sentimentalmente vi aspetta una piacevole sorpresa, che vi incoraggerà a continuare a cercare la vostra dolce metà. Questa sarà una giornata particolarmente negativa dal punto di vista della salute perché ti ritrovi con difese molto basse e in balia di agenti negativi esterni. Cerca di prenderti più cura di te stesso. Una giornata molto propizia per porre fine a uno stato d’animo disfattista. Cerca di aspettare fino a domani prima di prendere decisioni importanti, soprattutto nel tardo pomeriggio.

Acquario

Non fidarti di te stesso oggi quando si tratta di proposte che provengono da un conoscente che non vedi da molto tempo. Potrebbe cercare di approfittare della tua solita innocenza. Devi prendere decisioni il prima possibile che non possono più aspettare, non preoccuparti del risultato, le stelle renderanno corretta la tua intuizione questa volta. Buone prospettive. Cerca di cercare il consenso nelle grandi decisioni che hanno a che fare con la famiglia. Imporre questioni rilevanti porterà solo a più problemi e risentimento.

Pesci

Se hai un partner, fai molta attenzione a flirtare con una persona che si sta avvicinando a te ogni giorno in un modo che sembra casuale ma non lo è affatto. Non preoccuparti troppo se le cose non vanno come vorresti, è una brutta serie che passerà presto. Per ora non perdetevi d’animo e andate avanti con determinazione. Sebbene il tuo corpo non sia in pericolo di soffrire di gravi malattie, ogni giorno che passa si indebolisce un po’ di più a causa degli effetti di una vita sedentaria. Cerca di allenarti di più.