Oroscopo Paolo Fox domani 30 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cerca di toglierti dalla testa i problemi che ti vengono incontro al lavoro, dovresti sciogliere le tue preoccupazioni in un bel bagno rilassante. Gli amici ti aiuteranno a tirarti su di morale. Espandere la tua cerchia di amici con persone molto diverse da quelle con cui esci di solito è stato un successo. Ogni giorno scopri cose nuove e ti senti un’altra persona. La tua mente dovrebbe ossigenarsi un po’. Se potete, cambiate la terza e dedicatevi per qualche giorno a un lavoro un po’ più grato di quello che avete fatto fino ad ora.

Vergine

Cerca di dedicare un po’ più di tempo alla cura della casa, soprattutto se hai dei bambini. Altrimenti, metterai un carico troppo pesante sulla schiena del tuo partner. Il tuo corpo è debole e sei particolarmente esposto a prendere un virus che ti fa stare a letto per diversi giorni e altera anche alcuni piani importanti. Inoltre, non si tratta di eliminare completamente lo zucchero dalla dieta, perché ciò significherebbe una punizione inutile per il tuo palato. Tuttavia, dovresti moderare la quantità che mangi.

Bilancia

Ricevi ottime notizie relative a un’attività collettiva in cui sei stato investito per molto tempo, stai finalmente iniziando a vedere i frutti dei tuoi sforzi. Ricordare i tempi passati è una pratica molto divertente e gratificante se fatta con gli amici. Tuttavia, corri il rischio di cadere nella malinconia se lo fai da solo. Disconnettersi dalla routine è qualcosa che è sempre più difficile per te, ma è ancora molto necessario. Chiedi un piccolo aiuto e tra voi due potrete condividere lo stress, almeno per un po’ ogni giorno.

Scorpione

I problemi familiari ti hanno assorbito completamente e stai trascurando un po’ il tuo corpo. Dovresti incoraggiarti a uscire per un po’ e respirare aria fresca, i tuoi polmoni ne hanno bisogno. Dovresti essere ottimista e abbandonare ogni tentazione di fare la vittima. Se mostri buon umore, vincerai la prima partita contro probabilità. Se pensi che i tuoi amici non siano lì quando ne hai bisogno, potrebbero non sapere cosa sta succedendo. Non esitare a chiedere aiuto, perché nessuno te lo negherà. Attenzione alle cadute.