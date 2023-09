Oroscopo Paolo Fox domani 30 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Molte volte i sogni meravigliosi non sono reali e sono seguiti da una grande delusione, ma anche, in molti casi, anche i momenti di depressione e di sconforto non sono reali e presto ti rendi conto che tutto sta andando bene e non c’è motivo di deprimersi, e una cosa del genere è ciò che ti accadrà oggi.

Vergine

Siate molto cauti quando si tratta di nutrire grandi speranze o di abbandonarsi a meravigliose speranze, perché quando queste non si realizzano allora terribili delusioni e sofferenze vi assalgono e questa è una cosa che potrebbe accadervi oggi. Inoltre, non rinunciare al tuo amore o alla tua amicizia a meno che tu non veda che quella persona se lo merita.

Bilancia

Questo sarà uno dei migliori segnali oggi perché fortuna e opportunità ti accompagneranno. Ma concentrati sui tuoi obiettivi e non lasciare che falsi sogni e illusioni ti intrattengano e ti distolgano dal percorso, oggi sarà una buona giornata solo se è la tua mente ad avere il controllo degli eventi. Positivo per viaggiare.

Scorpione

Nonostante la tua personalità sia tra le più passionali ed emotive, tuttavia, oggi ti è più conveniente che mai lasciare che la tua mente prenda il controllo delle tue azioni e iniziative, sia nel lavoro che anche nell’amore e nella vita intima. Solo allora i tuoi sforzi potranno porta i frutti che ti aspetti e che meriti.