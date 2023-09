Oroscopo Paolo Fox domani 30 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi sentirai un grande impulso a lasciarti trasportare dal mondo dei grandi sogni e delle illusioni, soprattutto nel campo più intimo e personale, ma devi essere cauto perché gli influssi astrali non sono molto buoni e molti di questi sogni potrebbero comportare una successiva delusione. Non fidarti.

Toro

Non permettere alla malinconia di prendere il sopravvento su di te o di impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi più desiderati, ora che sei sulla strada per realizzarli. Oggi c’è il rischio che subirete qualche delusione in ambito sentimentale o intimo, forse alcuni dei vostri sogni non potranno realizzarsi. Ma non fermare la tua vita.

Gemelli

Sei enormemente intelligente e abile, nulla può resisterti quando dai il massimo, ma non dimenticare che puoi essere anche il tuo peggior nemico quando ti lasci trasportare dall’instabilità interiore, e oggi potrebbe essere una giornata un po’ negativa a meno che tu mettere i media. Subirai una delusione nell’amore o nell’amicizia, fai attenzione.

Cancro

Grandi sogni e speranze prenderanno il sopravvento sulla vostra mente, e questi saranno arricchiti da una giornata emozionante e fruttuosa, in cui le cose andranno abbastanza bene per voi nel lavoro e nella vita sociale. Ma non dovresti rivendicare la vittoria perché oggi ti sentirai vittorioso, ma domani tutto potrebbe essere diverso. Concentrati sul reale.