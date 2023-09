Oroscopo Branko domani 30 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Le tensioni che finora sono rimaste latenti emergeranno oggi come conseguenza di una discussione senza importanza. Affronta la situazione con calma. Cerca di dimenticare i problemi finanziari e cerca il divertimento. Pensa che il denaro non è essenziale per trascorrere una piacevole giornata con i tuoi cari. Se riesci a dedicargli il tempo di cui hanno bisogno, i problemi che hai sul lavoro si risolveranno poco a poco. Presta tutta la tua attenzione e lo realizzerai con facilità.

Capricorno

Oggi avrai bisogno di qualcosa che da tempo hai tolto dalla circolazione e che ora non riesci a trovare. Questo episodio ti farà riflettere sulla tua mancanza di organizzazione. Cerca di non accettare impegni nel campo del tempo libero che non desideri affatto. La soluzione migliore è un viaggio breve. Se tiri il filo di quel piccolo dubbio che è sorto in te riguardo ad una questione ideologica, potresti trovare più di una risposta ad alcune delle tue domande.

Acquario

La fermezza con cui ti trattano i tuoi superiori non sempre ti sta bene, ma non ti ferisce affatto. Nessuno dice che i capi debbano essere amici. I rapporti con gli amici non andranno molto bene oggi, alcuni di loro si comporteranno in un modo che ti sorprenderà. A casa, problemi con la famiglia. Se miri a raggiungere la perfezione, inciamperai solo ad ogni passo che fai. Devi accettare un certo grado di errore in ciò che fai e puntare a che quel grado sia piccolo.

Pesci

Giornata favorevole per recuperare le posizioni perse nei giorni precedenti. Non esitare a lavorare un po’ più del solito per consolidare il terreno guadagnato. Una forte tensione e la mancanza di riposo adeguato possono darti problemi muscolari. Cerca riposo e tranquillità prima di festeggiare. Le cose di routine ti faranno impazzire oggi. È sempre più difficile per te fare la stessa cosa ogni giorno e questo influisce sulla qualità del tuo lavoro.