Oroscopo Branko domani 30 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il tuo talento è la tua arma migliore oggi, non mettergli alcun limite. L’intuizione basata sull’esperienza sarà ciò che ti differenzia e ti mette in vantaggio. La musica e la lettura possono aiutarti a fuggire dai problemi dell’intera settimana. I tuoi desideri sessuali saranno al culmine stasera. Non prendere decisioni senza averci riflettuto prima, perché ti verrà presentato un dilemma che ti sembrerà poco importante e poi ti sorprenderà.

Vergine

A volte è molto più comodo vedere una relazione deteriorarsi e morire piuttosto che lottare per essa. Se tieni davvero al tuo partner, scommetti tutto per salvarlo. Corri il rischio che il miglioramento del tuo tenore di vita venga troncato da una serie di progetti rischiosi in cui qualcuno vuole che tu investa. Pensaci due volte prima di agire. Anche se chiacchierare davanti a un caffè è molto allettante, non ti trovi nella stessa situazione dei tuoi colleghi e devi dedicare più tempo al lavoro se vuoi stabilizzarti.

Bilancia

Da qualche tempo la stanchezza si impadronisce di te non appena inizia la giornata. Potrebbe essere qualcosa di psicologico, ma nel caso in cui dovresti visitare presto il tuo medico. Può darsi che nasca qualche avventura o viaggio che romperà con la routine quotidiana. In caso contrario, lo sport può essere una buona e sana alternativa. Sei in una buona posizione nel tuo ambiente di lavoro. Uno dei tuoi ultimi successi ha fatto aumentare la stima e il rispetto degli altri nei tuoi confronti. Continua ad andare lì.

Scorpione

Non ti sei ancora ripreso dalle ultime sorprese e quelle più grandi continueranno a pioverti addosso, anche se non tutte hanno un sapore così cattivo. La tua pazienza sarà messa alla prova. Cerca di vivere il momento e fallo senza le condizioni che chi ti è molto vicino cerca di importi. Sii libero di decidere. Non parlare troppo della buona situazione finanziaria in cui ti trovi altrimenti attirerai persone interessate che cercheranno a tutti i costi di toglierti soldi dalla faccia.