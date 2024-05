Quanto ha guadagnato Paolo Ruffini in Stasera tutto è possibile: le cifre

Questa sera, Rai 2 trasmetterà la settima puntata del varietà show Stasera tutto è possibile, guidato dall’animatore Stefano De Martino. Basato su un concept francese, il programma coinvolge celebrità in sfide di improvvisazione e scherzi comici, sostenute dal presentatore. La trasmissione di stasera, in onda come sempre a partire dalle 21:20, può anche essere sintonizzata su Rai Play.





Le personalità in mostra a Stasera tutto è possibile

Il programma invita sia membri regolari del cast che vip speciali a prendere parte a diverse sfide, concentrandosi su divertire gli spettatori da casa. Con un share che supera il 10% e un’audience che oscilla tra 1,7 e 1,9 milioni di telespettatori ogni settimana, lo show ha un seguito costante.

Il cast incluso l’attore e comico Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, che aiutano Stefano De Martino a presentare i giochi e le prove. Questa settimana, l’imitatore di talento Vincenzo De Lucia porta la sua interpretazione di Milly Carlucci e Anna Moroni allo show.

La puntata di oggi, incentrata sul tema Momenti di Storia, vanta la presenza di Valeria Graci, Aurora Ramazzotti, Carlo Amleto, Paolo Ruffini, Peppe Iodice e la ballerina Alessandra Tripoli.

Uno dei giochi iconici è la stanza inclinata, in cui i concorrenti presentano uno sketch improvvisato su un pavimento inclinato di 22,5 gradi, aumentando il livello di difficoltà. Come sempre, lo spettacolo finisce senza vincitori.

Paolo Ruffini compare in Stasera tutto è possibile

Paolo Ruffini, nativo di Livorno, ha costruito la sua carriera iniziando in villaggi turistici e diventando un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore di successo. Dopo aver acquisito notorietà con Cercasi VJ su Mtv, Paolo Ruffini ha presentato vari programmi televisivi sulla stessa rete prima di passare a Rai.

Ha esordito al cinema con Natale a Miami e da allora ha partecipato a vari film e programmi televisivi. Nel 2013, ha debuttato alla regia con Fuga di cervelli e rimane una delle personalità più amate della televisione e del cinema italiano.

Non ci sono informazioni disponibili sugli stipendi o gli accordi contrattuali di Paolo Ruffini per la sua partecipazione a Stasera tutto è possibile. I dettagli sui guadagni dei professionisti dello spettacolo non vengono spesso divulgati pubblicamente, quindi le cifre precise rimangono sconosciute.