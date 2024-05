Quanto Rosanna Lodi ha guadagnato fino al 13 maggio nell’Isola dei Famosi: le cifre rivelate

La presenza di Rosanna Lodi nell’Isola dei Famosi è iniziata il 18 aprile. Descritta da Vladimir Luxuria, la conduttrice, come assolutamente veritiera, nel corso della stagione Rosanna si è distinta per non avere paura di esprimere i suoi pensieri nel programma.





Rosanna Lodi è nacque il 2 dicembre 1979 a Sant’Agata Bolognese, una cittadina dell’Emilia celebre per le sue ricche tradizioni culinarie e storiche. Il suo talento ha abbracciato i sapori della cucina e la scena dall’infanzia. Ecco di più su Rosanna Lodi e il suo guadagno nell’Isola dei Famosi attualmente.

Il percorso professionale di Rosanna Lodi

Come estetista e cuoca compiuta, Rosanna ha mescolato la sua dedizione per la gastronomia con il suo slancio per l’intrattenimento. Ha avuto un lungo passato teatrale nella Riviera Romagnola.

La concorrente del reality ha discusso anche della sua vita privata. È mamma di due figli da matrimoni diversi e ha superato periodi di solitudine con grande tempra. Ha anche patito il lutto del padre, che onora come sostegno nella sua vita, e l’assenza intricata della madre, che ha deciso di abbandonare la famiglia per un nuovo amore.

Rosanna Lodi ha esordito in televisione con 2 Chiacchiere in cucina su 7 Gold, conquistando il pubblico come una “pro della pasta sfoglia”, incollarata al suo matterello. Ha una collezione culinaria di piatti appetitosi, come tortellini e pappardelle, che esprimono la sua favore per la cucina autentica.

Il guadagno di Rosanna Lodi alla partecipazione all’Isola dei Famosi

Con una consistenza di oltre 34.500 fan, il profilo Instagram di Rosanna Lodi racconta la sua vita privata e lavorativa. Si possono osservare vari aspetti sulla sua professione e seguire le avventure di Rosanna Lodi sul piccolo schermo nel reality di Canale 5. Ma quanto ha guadagnato Rosanna dalla sua partecipazione al programma in Honduras?

L’Isola dei Famosi attira l’interesse anche per i compensi dei suoi partecipanti. Anche se le cifre esatte rimangono un mistero, varie fonti suggeriscono che i naufraghi possono guadagnare tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana, basandosi sulla loro celebrità, con un bonus finale che può arrivare a 100.000 euro, metà dei quali spetta alla beneficenza. Di conseguenza, anche i guadagni di Rosanna Lodi dovrebbero essere considerevoli.