Oroscopo Paolo Fox domani 30 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Rischio di subire una dolorosa delusione in amore o con una delle persone più care. Qualcuno si toglierà la maschera e questo ti permetterà di vedere quella persona per come è realmente. Non c’è dubbio che ti aspetta un momento doloroso, ma dietro quel dolore c’è una grande fortuna perché ti è stato conveniente che ciò accadesse.

Capricorno

Oggi l’influenza avversa dei pianeti ti spingerà a cadere nella malinconia o ad entrare nel tuo mondo interiore e ad allontanarti dalle persone che ti amano. Tuttavia non ci sono vere ragioni per questo e non avrete nemmeno una brutta giornata, in realtà ora la fortuna è sempre più dalla vostra parte e non dovreste permettere a nulla di fermarvi.

Acquario

La giornata di oggi porterà con sé il rischio di conflitti in famiglia o nella vita intima, che in molti casi saranno causati da ragioni più immaginarie che reali, e la cosa migliore che potresti fare è non caderci, anche se sarà difficile per te evitarlo.. Inoltre, avrai anche una certa tendenza alle emozioni malinconiche.

Pesci

Hai una grande protezione dal destino nei momenti più difficili della tua vita, ma il destino non può proteggerti da te stesso. Quando i problemi sono reali, prima o poi il destino finirà per tirarti fuori, ma se il problema sei tu allora la soluzione può essere più complicata, e questo può accadere oggi.