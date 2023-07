Oroscopo Paolo Fox domani 31 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

State pianificando di fare grosse spese o di essere coinvolti in progetti importanti, ma dovete stare attenti perché in questo giorno Saturno regna sul cielo e senza rendervene conto potete cadere in una trappola dalla quale sarà molto difficile uscire. Sii più prudente e pensa alle cose prima di farle, altrimenti potresti pentirtene.

Capricorno

Un’illusione che era molto importante per te sta per crollare, o forse semplicemente non si avvererà oggi. Non dovrebbe davvero sorprenderti perché oggi saremo sotto il dominio di Saturno e se qualcosa potrebbe andare storto, sicuramente lo farà. Devi solo essere un po’ più paziente e aspettare.

Acquario

Oggi Saturno sarà il pianeta dominante, però per voi questo influsso avrà il suo lato benefico perché vi aiuterà a contattare le vostre radici spirituali, ritrovare voi stessi e recuperare i vostri migliori valori umani. In un certo senso, oggi sarà un giorno fortunato per te perché recupererai il meglio della tua anima.

Pesci

Attenzione alle discussioni in famiglia o con il partner, oggi vi sarete predisposti, ma il problema è che il più temuto dei pianeti, Saturno, sarà dominante e quello che potrebbe iniziare come un piccolo scontro minore potrebbe forse degenerare in un conflitto molto più ampio.