Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 4 aprile 2023: cosa dicono le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Non scoraggiarti e non abbatterti, Ariete, se oggi scopri che una persona di cui ti fidavi ti dava del formaggio, che ti faceva entrare in comunione con le ruote del mulino e forse ancora di più in questi giorni in cui non ti sei visto quotidianamente. È un primo passo molto importante, ma ora devi andare avanti. Sicuramente non sarà facile e sarà difficile per te liberarti di questa amicizia, o di questo amore, Ariete. Non sarai in grado di farlo dall’oggi al domani, ma oggi cerca di non chiamarlo o inviargli messaggi. Non vuoi continuare con qualcosa che non ti porterà mai niente, in ogni caso antipatie. Anche se è difficile, fallo. Il tempo guarisce tutto e con il passare dei giorni diventerà più facile andare avanti senza ricordare.Parla ogni giorno solo con veri amici.

TORO

Un evento all’interno della famiglia, Toro, oggi ti farà pensare a quanto sei fortunato ad avere i tuoi cari ogni giorno, sempre attenti a te. L’emozione ti travolgerà e sarai incline alle lacrime. Potrebbe essere l’annuncio dell’imminente arrivo di un bambino o una buona notizia che riguarda una persona molto vicina a te. Mostra ai tuoi cari la grande importanza che hanno nella tua vita quotidiana. Se non glielo dici quasi mai, non lasciarti sfuggire questa occasione perché se lo meritano e ti sentirai più che soddisfatto del gesto. Oggi è il momento più appropriato, Toro. Tutti hanno sensibilità in superficie e i sentimenti degli altri vengono catturati molto meglio. Se avevi la reputazione di essere un po’ cretino, oggi scomparirà del tutto.

GEMELLI

Hai aspettato a lungo ogni giorno un’opportunità come quella che può presentarsi per te oggi, Gemelli. Non tutto sarà battute d’arresto. Durante la giornata riceverai buone notizie dalla sfera personale, sociale, lavorativa o sentimentale. Devi essere attento perché non sarà qualcosa di scontato, ma piuttosto come un messaggio che indicherà il percorso da seguire per ottenere ciò per cui hai lottato. Sei molto preparato per questa opportunità, quindi oggi presta attenzione ai segnali che l’Universo ti invia. Ti sei guadagnato a mano, con tanto impegno quotidiano, il bene che ti può capitare. Non è un dono del destino, è quasi una questione di giustizia poetica o forse karma,Gemelli combattente, perché avete sempre dato il meglio di voi stessi, anche se a volte non se lo meritavano.

CANCRO

Quando incominciavi a tornare, Cancro, che ti è costato molto, oggi può capitarti un contrattempo che ti fa barcollare ancora. Se sei triste, non evitare di piangere o di arrabbiarti. Non trattenerti affatto. Sai già che ogni giorno tendi a peccare tenendoti dentro dispiaceri e tristezze, rabbia o discrepanze. Non farai niente di tutto questo oggi. Tira fuori il tuo genio! Fai sapere a tutti come ti senti ogni giorno. Guadagnerai il loro rispetto e ti sentirai liberato, Cancro. Il problema che ti affligge sta per essere risolto, dagli un po’ di tempo e dì cosa ne pensi. Se il problema ha a che fare con il tuo partner, lascia che le cose funzionino per inerzia.Oggi hai una brutta congiunzione astrale nella casa dell’amore. Basterà aspettare che le stelle seguano il loro cammino.